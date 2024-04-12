Играйте и испытывайте яркие эмоции. Смотрите любой контент, не отрываясь от экрана. Xtra предлагает захватывающую дух детализацию и цветовую палитру, а также превосходное звучание и погружение с Ambilight. От фильмов до спорта и игр — вечерние развлечения вышли на новый уровень. Узнать обо всех преимуществах
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
The Xtra 4K QD MiniLED-телевизор с Ambilight
Больше цвета. Больше деталей. Больше эмоций.
Играйте и испытывайте яркие эмоции. Смотрите любой контент, не отрываясь от экрана. Xtra предлагает захватывающую дух детализацию и цветовую палитру, а также превосходное звучание и погружение с Ambilight. От фильмов до спорта и игр — вечерние развлечения вышли на новый уровень. Узнать обо всех преимуществах
Больше цвета. Больше деталей. Больше эмоций.
Играйте и испытывайте яркие эмоции. Смотрите любой контент, не отрываясь от экрана. Xtra предлагает захватывающую дух детализацию и цветовую палитру, а также превосходное звучание и погружение с Ambilight. От фильмов до спорта и игр — вечерние развлечения вышли на новый уровень. Узнать обо всех преимуществах
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
The Xtra 4K QD MiniLED-телевизор с Ambilight
Больше цвета. Больше деталей. Больше эмоций.
Играйте и испытывайте яркие эмоции. Смотрите любой контент, не отрываясь от экрана. Xtra предлагает захватывающую дух детализацию и цветовую палитру, а также превосходное звучание и погружение с Ambilight. От фильмов до спорта и игр — вечерние развлечения вышли на новый уровень. Узнать обо всех преимуществах
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Телевизор Xtra 4K QD MiniLED с Ambilight
Телевизор 139 см (55") с Ambilight
Процессор P5 Perfect Picture
Умная платформа TITAN OS
Dolby Vision и Dolby Atmos
Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.
Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.
Превосходное качество с любого источника. Процессор Philips P5.
Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.
Технология Quantum Dotдля исключительной цветопередачи и контрастности.
Более яркие цвета. Детализация в ярких оттенках белого и глубоких оттенках черного. Технология The Xtra Quantum Dot Mini-LED обеспечивает яркость и детализацию изображений при сохранении высокой контрастности. Оцените еще более широкое цветовое пространство на этом телевизоре с Ambilight, совместимом со всеми основными форматами HDR, что еще сильнее повышает уровень деталей в светлых и темных областях.
Удобный поиск. TITAN OS.
Оцените быстрый поиск нужного контента с новой платформой Smart TV — TITAN OS. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например боевики или драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе.
Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.
Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.
Эпичные игры. 120 Гц, минимальная задержка, VRR и Freesync.
Играйте без ограничений и погрузитесь в невероятный реализм OLED! HDMI 2.1, невероятная базовая частота обновления 120 Гц и минимальная задержка делают игровой процесс и движение в кадре значительно более плавными, а графику — более качественной. Игровой режим Ambilight поможет вам погрузиться в происходящее на экране, а при игре на ПК вы сможете оценить VRR 144 Гц через HDMI.
Простое управление
Тонкий пульт ДУ позволит управлять спутниковыми и кабельными каналами. Для голосового управления активируйте Alexa с помощью специальной кнопки Alexa на пульте; также можете управлять телевизором с помощью умной колонки Google.
Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi.
Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключать совместимые саундбары и беспроводные АС буквально за несколько секунд. Слушайте, что происходит в фильме, даже когда уходите на кухню. Воспроизводите музыку на весь дом. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра, используя телевизор с Ambilight в качестве центрального динамика.
Поддерживает все основные форматы HDR
Поддерживает все основные форматы HDR
Пульт из переработанного пластика. Экологичная упаковка
Металлическая подставка The Xtra выглядит очень стильно, а Ambilight можно использовать в качестве атмосферного освещения, когда экран телевизора выключен. Пульт ДУ содержит переработанный пластик. Наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
Доступность и функциональность сервисов голосового управления зависит от языка и страны.
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