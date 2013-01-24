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    Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

    65PUS8303/12
    Общая оценка / 5
    • Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV
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      Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

      65PUS8303/12
      Общая оценка / 5

      Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

      Полностью погрузитесь в мир любимых развлечений с телевизором Philips 8300. Оцените насыщенные цвета и максимально реалистичное и четкое изображение в разрешении 4K UHD даже при просмотре под любым углом. Проводите незабываемые вечера кино или игр с эффектом присутствия благодаря подсветке Ambilight. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

      Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

      Полностью погрузитесь в мир любимых развлечений с телевизором Philips 8300. Оцените насыщенные цвета и максимально реалистичное и четкое изображение в разрешении 4K UHD даже при просмотре под любым углом. Проводите незабываемые вечера кино или игр с эффектом присутствия благодаря подсветке Ambilight. Узнать обо всех преимуществах

      Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

      Полностью погрузитесь в мир любимых развлечений с телевизором Philips 8300. Оцените насыщенные цвета и максимально реалистичное и четкое изображение в разрешении 4K UHD даже при просмотре под любым углом. Проводите незабываемые вечера кино или игр с эффектом присутствия благодаря подсветке Ambilight. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

      Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

      Полностью погрузитесь в мир любимых развлечений с телевизором Philips 8300. Оцените насыщенные цвета и максимально реалистичное и четкое изображение в разрешении 4K UHD даже при просмотре под любым углом. Проводите незабываемые вечера кино или игр с эффектом присутствия благодаря подсветке Ambilight. Узнать обо всех преимуществах

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        Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

        Итого:

        Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

        с 3-сторонней фоновой подсветкой Ambilight

        • 164 см (65") Ambilight TV
        • Picture Performance Index 2800
        • HDR Premium, расширенная палитра 90 %
        • Процессор P5 Perfect Picture
        Процессор Philips P5: превосходное качество с любого источника.

        Процессор Philips P5: превосходное качество с любого источника.

        Процессор Philips P5 Perfect Picture передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Побеждайте противников благодаря улучшенной передаче движений без смазанности.

        HDR Premium: улучшенная цветопередача, глубина и объем

        HDR Premium: улучшенная цветопередача, глубина и объем

        Расширенный динамический диапазон HDR Premium — это новый стандарт качества видеозаписей, повышающий контрастность и улучшающий цветопередачу на системах домашних развлечений. Оцените неповторимые ощущения при просмотре контента с естественным отображением цветов — в точном соответствии с задумкой режиссера. Благодаря этой технологии увеличивается яркость, контрастность, обеспечивается более широкий диапазон цветов и улучшается детализация.

        Встроенный голосовой помощник Google Ассистент: поиск контента и другие возможности

        Встроенный голосовой помощник Google Ассистент: поиск контента и другие возможности

        Управляйте телевизором Android Philips с помощью голоса. Хотите поиграть в видеоигру, посмотреть Netflix или найти контент и приложения в магазине Google Play? Просто дайте команду телевизору. Вы также сможете управлять всеми совместимыми с Google Assistant домашними смарт-устройствами: например, приглушить яркий свет или настроить термостат пред просмотром фильма. И все это — не вставая с дивана.

        Магазин Google Play и галерея приложений Philips. Еще больше контента.

        Магазин Google Play и галерея приложений Philips. Еще больше контента.

        Благодаря магазину Google Play и галерее приложений Philips на телевизор можно загрузить обширную онлайн-коллекцию фильмов, телепередач, музыки, приложений и игр.

        Ambilight — впечатления без границ

        Ambilight — впечатления без границ

        С Philips Ambilight фильмы и видеоигры создают невероятный эффект погружения, в музыка превращается в настоящее световое шоу. Экран вашего телевизора кажется больше, чем на самом деле. Интеллектуальная система светодиодов по краям телевизора переносит цвета на стены в режиме реального времени. Фоновая подсветка Ambilight — это еще один повод любить свой телевизор.

        IPS Nano Color: богатство цветов под любым углом.

        Технология IPS Nano Color обеспечивает непревзойденную яркость и широкий угол просмотра для комфорта во время просмотра фильма или видеоигр. Единообразные нано-частицы поглощают излишки света, производимого экраном телевизора, так что наслаждаться качественным изображением и точной цветопередачей без искажений можно при просмотре под любым углом до 60 градусов.

        Технология Philips Triple Ring: улучшенная мощность звучания

        Усовершенствованная технология Philips Triple Ring еще больше увеличивает подвижность динамика в нашем сабвуфере — а следовательно, гарантирует более мощное и насыщенное звучание басов в нашем тонком корпусе телевизора Philips.

        DTS HD Premium Sound — глубокие басы и кристально чистое воспроизведение голоса

        DTS HD Premium Suite обеспечивает обработку звука класса High-End с последующей передачей на акустическую систему, сохраняя чистоту звучания оригинальной дорожки и создавая эффект погружения благодаря глубоким басам и превосходному воспроизведению голоса без искажений.

        Широкая цветовая палитра: больше цветов, больше яркости

        Широкая цветовая палитра увеличивает стандартный охват цветовой гаммы с 72 % до 90–99 %, в результате чего вы получаете более насыщенные и живые цвета. Более точные оттенки синего, зеленого и красного цвета и расширенные возможности цветопередачи телевизора 4K Ultra HD практически не уступают системам цифрового кинотеатра.

        Технические характеристики

        • Подсветка Ambilight

          Версия Ambilight
          Трехсторонняя
          Возможности режима Ambilight
          • Встроенный Ambilight+Hue
          • Музыка Ambilight
          • Игровой режим
          • Подстраивается под цвет стены
          • Режим Lounge

        • Изображение/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          164  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          65  (дюймы)
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Формат изображения
          16:9
          Улучшение изображения
          • Разрешение Ultra
          • Технология Micro Dimming Pro
          • Wide Color Gamut воспроизводит 90 % оттенков DCI-P3
          • HDR Premium
          Процессор Pixel
          Процессор P5 Perfect Picture
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          65 дюймов

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 8 (Oreo)
          Предустановленные приложения
          • Google Play Фильмы*
          • Google Play Музыка*
          • Поиск Google
          • YouTube
          Объем флэш-памяти
          16 ГБ*

        • Функции Smart TV

          Взаимодействие с пользователем
          SimplyShare
          Интерактивное телевидение
          HbbTV
          Программирование
          • Приостановка просмотра телепередачи
          • Запись на USB*
          Приложения SmartTV*
          • Сетевые видеомагазины
          • Открытый интернет-браузер
          • Social TV
          • ТВ по запросу
          • Youtube
          Простота установки
          • Автопоиск устройств Philips
          • Мастер подключения к устройству
          • Мастер настройки сети
          • Мастер установки поддержки
          Удобство использования
          • Кнопка меню Smart
          • Экранное руководство пользователя
          Обновление встроенной программы
          • Мастер обновления встроенной программы
          • Обновление встроенной программы через USB
          • Обновление программы устройства через Интернет
          Регулировка формата экрана
          • Базовый - Широкоэкранный
          • Автозаполнение
          • Расширенный - Сдвиг
          • Масштабирование, растяжение
          Приложение Philips TV Remote*
          • Приложения
          • Каналы
          • Управление
          • NowOnTV
          • Телегид
          • Видео по запросу
          Пульт ДУ
          • с клавиатурой
          • с голосовым управлением

        • Обработка

          Мощность обработки
          Четыре ядра

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          25 Вт
          Улучшение звука
          • Функция Smart Sound
          • DTS-HD Premium Sound
          • DTS Studio Sound
          • DTS TruSurround
          Характеристики звука
          Технология с применением трех колец
          Конфигурация динамиков
          6,25 Вт x 2, средне-высокочастотный динамик; 12,5 Вт, НЧ-динамик

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          4
          Количество разъемов USB
          2
          Количество компонентных входов (YPbPr)
          1
          Беспроводное соединение
          • Двухдиапазонный
          • Встроенный модуль Wi-Fi 802.11ac 2x2
          Другие подключения
          • Общий интерфейс CI+
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          • Антенна, IEC75
          • Разъем для спутниковой приставки
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Аудиовход — левый/правый
          • Выход для наушников
          Возможности HDMI
          • 4K
          • Канал возврата аудиосигнала
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          HDCP 2.2
          Да, для всех HDMI

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          Поддерживаемый формат субтитров
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы для HDMI1/2
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Поддержка HDR, HDR10 / HLG
          Компьютерные входы для HDMI3/4
          до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          Видеовходы для HDMI1/2
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Поддержка HDR, HDR10 / HLG
          Видеовходы для HDMI3/4
          до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц

        • Тюнер/прием/передача

          Поддержка HEVC
          Да
          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Поддержка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Воспроизведение видео
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Индикатор уровня сигнала
          Да
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          n/a (не применимо)  Вт
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Отключение изображения (для радио)
          • Световой датчик
          Температура окружающей среды
          5–35 °C
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          110  Вт
          Потребление электроэнергии в год
          161  кВт/ч
          содержание ртути
          0  мг
          Наличие свинца
          Да*
          Маркировка класса энергоэффективности
          A+

        • Размеры

          Ширина коробки
          1600  миллиметра
          Высота коробки
          995  миллиметра
          Глубина коробки
          185  миллиметра
          Ширина устройства
          1455,1  миллиметра
          Высота устройства
          837,2  миллиметра
          Глубина устройства
          50,3  миллиметра
          Ширина с подставкой
          1455,1  миллиметра
          Высота с подставкой
          889,8  миллиметра
          Глубина с подставкой
          304,5  миллиметра
          Ширина подставки
          567,9  миллиметра
          Совместимое настенное крепление VESA
          400 x 300 мм
          Вес продукта
          29,0  кг
          Вес изделия с подставкой
          31,7  кг
          Вес, включая упаковку
          41,3  кг

        • Цвет и отделка

          Передняя панель телевизора
          Серебристый металлик

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • 2 аккумулятора типа AA
          • Шнур питания
          • Мини-разъем к кабелю L/R
          • Мини-разъем к кабелю YPbPr
          • Краткое руководство пользователя
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Настольная подставка

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • 2 аккумулятора типа AA
        • Шнур питания
        • Мини-разъем к кабелю L/R
        • Мини-разъем к кабелю YPbPr
        • Краткое руководство пользователя
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Настольная подставка

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            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
            • Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
            • Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
            • Обратите внимание: приложения Amazon могут быть недоступны в вашей стране. (В настоящее время приложения Amazon работают только в Великобритании, Германии и Австрии.)
            • (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Функциональные возможности определяются параметрами встроенных приложений ChromeCast и смарт-устройств. Для получения подробной информации посетите страницы продукта ChromeCast.
            • Встроенный голосовой помощник Google Ассистент предоставляется в качестве программного обновления для телевизоров на базе Android 2018 года выпуска.
            • Наличие облачных игр зависит от поставщика услуг.

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