Встроенный голосовой помощник Google Ассистент: поиск контента и другие возможности

Управляйте телевизором Android Philips с помощью голоса. Хотите поиграть в видеоигру, посмотреть Netflix или найти контент и приложения в магазине Google Play? Просто дайте команду телевизору. Вы также сможете управлять всеми совместимыми с Google Assistant домашними смарт-устройствами: например, приглушить яркий свет или настроить термостат пред просмотром фильма. И все это — не вставая с дивана.