Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- 2 аккумулятора типа AA
- Шнур питания
- Мини-разъем к кабелю L/R
- Мини-разъем к кабелю YPbPr
- Краткое руководство пользователя
- Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Настольная подставка
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Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV
Полностью погрузитесь в мир любимых развлечений с телевизором Philips 8300. Оцените насыщенные цвета и максимально реалистичное и четкое изображение в разрешении 4K UHD даже при просмотре под любым углом. Проводите незабываемые вечера кино или игр с эффектом присутствия благодаря подсветке Ambilight. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV
Полностью погрузитесь в мир любимых развлечений с телевизором Philips 8300. Оцените насыщенные цвета и максимально реалистичное и четкое изображение в разрешении 4K UHD даже при просмотре под любым углом. Проводите незабываемые вечера кино или игр с эффектом присутствия благодаря подсветке Ambilight. Узнать обо всех преимуществах
Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV
Полностью погрузитесь в мир любимых развлечений с телевизором Philips 8300. Оцените насыщенные цвета и максимально реалистичное и четкое изображение в разрешении 4K UHD даже при просмотре под любым углом. Проводите незабываемые вечера кино или игр с эффектом присутствия благодаря подсветке Ambilight. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV
Полностью погрузитесь в мир любимых развлечений с телевизором Philips 8300. Оцените насыщенные цвета и максимально реалистичное и четкое изображение в разрешении 4K UHD даже при просмотре под любым углом. Проводите незабываемые вечера кино или игр с эффектом присутствия благодаря подсветке Ambilight. Узнать обо всех преимуществах
Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV
Итого:
Процессор Philips P5 Perfect Picture передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Побеждайте противников благодаря улучшенной передаче движений без смазанности.
Расширенный динамический диапазон HDR Premium — это новый стандарт качества видеозаписей, повышающий контрастность и улучшающий цветопередачу на системах домашних развлечений. Оцените неповторимые ощущения при просмотре контента с естественным отображением цветов — в точном соответствии с задумкой режиссера. Благодаря этой технологии увеличивается яркость, контрастность, обеспечивается более широкий диапазон цветов и улучшается детализация.
Управляйте телевизором Android Philips с помощью голоса. Хотите поиграть в видеоигру, посмотреть Netflix или найти контент и приложения в магазине Google Play? Просто дайте команду телевизору. Вы также сможете управлять всеми совместимыми с Google Assistant домашними смарт-устройствами: например, приглушить яркий свет или настроить термостат пред просмотром фильма. И все это — не вставая с дивана.
Благодаря магазину Google Play и галерее приложений Philips на телевизор можно загрузить обширную онлайн-коллекцию фильмов, телепередач, музыки, приложений и игр.
С Philips Ambilight фильмы и видеоигры создают невероятный эффект погружения, в музыка превращается в настоящее световое шоу. Экран вашего телевизора кажется больше, чем на самом деле. Интеллектуальная система светодиодов по краям телевизора переносит цвета на стены в режиме реального времени. Фоновая подсветка Ambilight — это еще один повод любить свой телевизор.
Технология IPS Nano Color обеспечивает непревзойденную яркость и широкий угол просмотра для комфорта во время просмотра фильма или видеоигр. Единообразные нано-частицы поглощают излишки света, производимого экраном телевизора, так что наслаждаться качественным изображением и точной цветопередачей без искажений можно при просмотре под любым углом до 60 градусов.
Усовершенствованная технология Philips Triple Ring еще больше увеличивает подвижность динамика в нашем сабвуфере — а следовательно, гарантирует более мощное и насыщенное звучание басов в нашем тонком корпусе телевизора Philips.
DTS HD Premium Suite обеспечивает обработку звука класса High-End с последующей передачей на акустическую систему, сохраняя чистоту звучания оригинальной дорожки и создавая эффект погружения благодаря глубоким басам и превосходному воспроизведению голоса без искажений.
Широкая цветовая палитра увеличивает стандартный охват цветовой гаммы с 72 % до 90–99 %, в результате чего вы получаете более насыщенные и живые цвета. Более точные оттенки синего, зеленого и красного цвета и расширенные возможности цветопередачи телевизора 4K Ultra HD практически не уступают системам цифрового кинотеатра.
Подсветка Ambilight
Изображение/дисплей
Android TV
Функции Smart TV
Обработка
Звук
Подключения
Мультимедийные приложения
Поддерживаемое разрешение дисплея
Тюнер/прием/передача
Питание
Размеры
Цвет и отделка
Аксессуары