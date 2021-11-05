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Больше не доступен
Невероятно привлекательный внешний вид ксеноновых ламп
Лампы из серии Philips Xenon WhiteVision обладают насыщенным белым светом в 6000 К, который увеличивает видимость на дороге. Идеальный выбор: ксеноновые лампы головного освещения, цветовая температура которых совпадает с температурой светодиодных ламп.
Тип лампы: D2R
В упаковке: 1 шт.
85 В, 35 Вт
Лампы Xenon WhiteVision прошли сертификацию по стандарту ECE, и их яркий белый свет разрешен для использования на дорогах. Благодаря свету, похожему на свет светодиодных ламп, они обеспечивают превосходную видимость на дороге, не ослепляя встречных участников дорожного движения.
Непревзойденный белый свет с цветовой температурой 5000 К создает безупречные условия видимости дорожных знаков и разметки на дороге. Белый свет способствует концентрации внимания и помогает сосредоточиться на дороге в ночное время суток. Автомобильные решения для вашего комфорта и безопасности.
Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает неисправности на раннем сроке использования. Лампы Philips из кварцевого стекла, устойчивого к УФ-излучению, выдерживают более высокое давление внутри колбы и обеспечивают более яркий свет и долгий срок службы.
4.4
из 5
5
Отзывы
80%
рекомендуют этот продукт
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Плюсы
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Минусы
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Дата пользования 2020-10-05
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Дата пользования 2020-10-05
Dr.Gonzo
12/10/2021
Україна
Відмінне світло
Встановив ці лампи замість Philips White vision. Як тільки встановив, то особливої різниці не побачив, але проїхавшись скажу впевнено що світла додалося рази у 1.5-2! Відмінні лампи, я задоволений!)
Плюсы
відмінне світло!!!
Минусы
замалий термін служби, але він більший ніж у конкурентів!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Продуктивність і термін служби
Дата пользования 2020-09-12
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Продуктивність і термін служби
Дата пользования 2020-09-12
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості