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      Xenon LongerLife Гарантия на лампы Xenon

      85415SYS1

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      Лампы Philips LongerLife Xenon по умолчанию поставляются с гарантией на 4 года. Просто зарегистрируйте свою покупку на сайте и продлите срок гарантии на 3 года совершенно бесплатно. Наслаждайтесь спокойным вождением следующие 7 лет.

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      Xenon LongerLife Гарантия на лампы Xenon

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      Xenon LongerLife

      Гарантия на лампы Xenon

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      Продлите гарантию с 4 лет до 7 всего за три простых действия

      • Тип лампы: D1S
      • В упаковке: 1 шт.
      • 85 В, 35 Вт
      Лампы Xenon LongerLife поставляются с бесплатной гарантией на 4 года.

      Лампы Xenon LongerLife поставляются с бесплатной гарантией на 4 года.

      Лампы Philips LongerLife Xenon гарантируют высокий уровень качества и безопасности. Вы автоматически получаете 4 года гарантии с даты приобретения совершенно бесплатно.

      Просто зарегистрируйте изделие на сайте, чтобы получить расширенную гарантию

      Просто зарегистрируйте изделие на сайте, чтобы получить расширенную гарантию

      Лампы Xenon LongerLife имеют самый долгий срок службы среди всех ламп Philips Xenon. Для максимального спокойствия вы можете получить дополнительные 3 года гарантии совершенно бесплатно. Просто зарегистрируйте покупку на сайте https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty и выполните 3 простых действия: 1. Убедитесь, что приобрели оригинальный продукт Philips, для чего воспользуйтесь наклейкой проверки подлинности на упаковке изделия. 2. После проверки заполните сведения на сайте и приложите документ, подтверждающий покупку. 3. Распечатайте гарантийный талон на 7 лет.

      Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

      Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.

      Как получить гарантию

      Как получить гарантию

      Обратитесь к реселлеру или свяжитесь со службой поддержки потребителей Philips по телефону 00800-7445 4775. Если ваш запрос соответствует Условиям и положениям, вам будет предоставлена новая лампа, технически эквивалентная лампе Xenon LongerLife. Если вы решили оформить замену через службу поддержки потребителей Philips, надежно упакуйте дефектную лампу Philips перед отправкой. Приложите чек и оплатите почтовые расходы, а также проверьте, что правильно указали адрес получателя в вашей стране.

      Идеальные долговечные ксеноновые лампы для вашего автомобиля

      Идеальные долговечные ксеноновые лампы для вашего автомобиля

      Philips Xenon LongerLife можно использовать для замены одной перегоревшей лампы. Однако настоятельно рекомендуется заменять лампы попарно для оптимального и равномерного освещения дороги и обеспечения должной безопасности. Эти экономичные и долговечные лампы обеспечат максимальный комфорт при вождении в темное время суток.

      Компания Philips — разработчик технологии Xenon HID

      Компания Philips — разработчик технологии Xenon HID

      Лампы Xenon HID (High Intensity Discharge — разряд высокой интенсивности) производят в два раза больше света, обеспечивая лучшую видимость на дороге в любых условиях. В ходе исследований было выявлено, что интенсивный белый свет ламп Xenon HID, схожий с дневным светом, помогает водителям сохранять концентрацию внимания и быстрее реагировать на препятствия и дорожные знаки, чем при использовании традиционных ламп.

      Условия и положения гарантийного обслуживания

      Условия и положения гарантийного обслуживания

      Зарегистрируйте лампу в течение 30 дней с даты приобретения. Гарантия действительна в течение 7 лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Гарантия не распространяется на коммерческое использование изделия. Настоящая гарантия применяется только к оригинальным лампам Philips LongerLife Xenon. Philips не несет ответственность за установку и транспортировку лампы, даже если неисправности на этих этапах произойдут в течение гарантийного периода. Для гарантийного обслуживания храните гарантийный талон и документ, подтверждающий покупку, в течение всего гарантийного периода. Также применяются стандартные условия гарантийного обслуживания Philips: www.philips.com/warranty

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью

      Только лампа из кварцевого стекла может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры: например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, что может произойти, если вы проезжаете по воде со сломанным корпусом фары.

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Долгий срок службы
        Характеристики изделия
        4 года гарантии и 3 года дополнительной гарантии

      • Описание продукта

        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Цоколь
        PK32d-2
        Обозначение
        D1S LongerLife
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Линейка продукции
        Xenon LongerLife
        Технология
        Ксенон
        Тип
        D1S

      • Световые характеристики

        Люмен
        3350 ±300  лм
        Цветовая температура
        До 4300 К

      • Электрические характеристики

        мощность в ваттах
        35  Вт
        напряжение
        85  В

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        85415SYS1
        Код для заказа
        37246533

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        S1
        EAN1
        8727900372465
        EAN3
        8727900372472

      • Информация об упакованном продукте

        Ширина
        6,8  см
        Высота
        14  см
        Вес нетто одного изделия
        73,2  г
        Вес брутто одного изделия
        153,5  г
        Длина
        12.5  см
        Количество упаковок
        1
        MOQ (для профессионалов)
        2

      • Информация об упаковке

        Длина
        14,6  см
        Ширина
        13,1  см
        Высота
        14  см
        Вес брутто одного изделия
        0,307  кг

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