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Больше не доступен
Тип лампы: HB3
12 В, 60 Вт
Проверено: выдержит вибрации 10G
До 130% больше яркости
Количество ламп: 1 шт.
Безупречное освещение особенно важно на расстоянии: как правило, необходимо осветить 75–100 метров перед автомобилем. Лампы Philips X-tremeVision G-force обеспечивают до 130% больше света на дороге, улучшая тем самым видимость. Вы сможете раньше распознавать препятствия или потенциальные опасности (по сравнению с возможностями большинства других галогенных ламп головного освещения).
Благодаря оптимизированной, высокоточной геометрии нитей накаливания, газу под высоким давлением (до 13 бар) и кварцевому стеклу с качественным покрытием и защитой от УФ-излучения лампы Philips X-tremeVision G-force задают новый стандарт автомобильного освещения. Непревзойденное качество служит гарантией идеальной видимости.
Яркий белый свет температурой до 3450 К значительно белее света стандартных ламп головного освещения. Запатентованная технология Philips Gradient Coating обеспечивает более мощный световой поток. Один из высочайших показателей яркости и невероятный комфорт в темное время суток.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Плюсы
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Минусы
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар