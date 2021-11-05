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  • Оцените идеальную видимость в поездках при любых условиях
  • Оцените идеальную видимость в поездках при любых условиях
  • Оцените идеальную видимость в поездках при любых условиях
  • Оцените идеальную видимость в поездках при любых условиях
  • Оцените идеальную видимость в поездках при любых условиях
  • Оцените идеальную видимость в поездках при любых условиях
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Больше не доступен

X-tremeVision G-forceВыдержит вибрации 10G

9005XVGB1

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Оцените идеальную видимость в поездках при любых условиях
Автомобильные лампы Philips X-tremeVision G-force HB3 — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они превосходят большинство прочих автомобильных ламп: на 130 % больше яркости, луч света длиннее. Следите за дорогой, реагируйте быстрее и водите безопаснее.
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До 130 % более яркий свет

Оцените идеальную видимость в поездках при любых условиях

  • Тип лампы: HB3

  • 12 В, 60 Вт

  • Проверено: выдержит вибрации 10G

  • До 130% больше яркости

  • Количество ламп: 1 шт.

До 130% больше яркости для увеличения обзора и сокращения времени реакции

Безупречное освещение особенно важно на расстоянии: как правило, необходимо осветить 75–100 метров перед автомобилем. Лампы Philips X-tremeVision G-force обеспечивают до 130% больше света на дороге, улучшая тем самым видимость. Вы сможете раньше распознавать препятствия или потенциальные опасности (по сравнению с возможностями большинства других галогенных ламп головного освещения).

Одна из самых ярких ламп для великолепного качества освещения

Благодаря оптимизированной, высокоточной геометрии нитей накаливания, газу под высоким давлением (до 13 бар) и кварцевому стеклу с качественным покрытием и защитой от УФ-излучения лампы Philips X-tremeVision G-force задают новый стандарт автомобильного освещения. Непревзойденное качество служит гарантией идеальной видимости.

Свет значительно белее для большего комфорта и безопасности

Яркий белый свет температурой до 3450 К значительно белее света стандартных ламп головного освещения. Запатентованная технология Philips Gradient Coating обеспечивает более мощный световой поток. Один из высочайших показателей яркости и невероятный комфорт в темное время суток.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюсы

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Минусы

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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