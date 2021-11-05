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Тип лампы: HB3
12 В, 60 Вт
До 150 % более яркий свет
До 450 ч
Количество ламп: 1 шт.
Яркость ламп Philips X-tremeVision Pro150 увеличена на 150 %¹, благодаря чему обеспечивается превосходный обзор даже в темное время суток и при сложных погодных условиях. Более высокая яркость освещения и точность светового луча достигается за счет улучшенной конструкции нити накаливания и новой технологии изготовления кварцевого стекла Diamond Precision.
Новый метод производства позволил увеличить светопропускную способность кварцевого стекла Philips Diamond Precision и придать ему отличную стойкость к экстремальным температурам и давлению. Особая смесь благородных газов предотвращает износ нити накаливания. Это гарантирует дополнительную яркость и увеличение ресурса ламп до 450 часов (для типа H7, HB3: 450 ч), что является рекордом для ламп с такими характеристиками.
При вождении в темное время суток повышается нагрузка на глаза водителя, что может стать причиной снижения остроты зрения и общего утомления. Белый свет ламп Philips X-tremeVision Pro150 с температурой 3400 К (тип H7; HB3: 3500 К) обеспечивает высокую контрастность, что помогает водителям увереннее распознавать приближающиеся объекты. Благодаря улучшенной обзорности водитель дольше сохраняет концентрацию внимания, и вождение становится более комфортным и безопасным.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Плюсы
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Минусы
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
1 Яркость по сравнению с минимальными требованиями законодательства.
2 Применимо к лучу малой яркости, отличается для противотуманных фар