Передача музыки в потоковом режиме благодаря беспроводной технологии AirPlay

Технология AirPlay обеспечивает потоковую передачу всей коллекции музыки iTunes на док-станции Philips Fidelio. Воспроизведение выполняется беспроводным способом через программу iTunes на ПК, iPhone, iPad или iPod Touch с помощью любой АС с технологией AirPlay в вашем доме. Все что нужно сделать — это подключить АС к сети Wi-Fi. AirPlay также позволяет воспроизводить музыку одновременно через все динамики в каждой комнате. Пусть любимая музыка сопровождает вас повсюду!