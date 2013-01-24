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- Адаптер перем./пост. тока
- Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
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Ощутите всю полноту естественного звучания
Благодаря технологии AirPlay беспроводная акустическая система Philips Fidelio AD7050W/10 дает полную свободу воспроизведения музыки непосредственно с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes на ПК. Эта стильная и мощная система наполнит ваш дом музыкой. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ощутите всю полноту естественного звучания
Благодаря технологии AirPlay беспроводная акустическая система Philips Fidelio AD7050W/10 дает полную свободу воспроизведения музыки непосредственно с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes на ПК. Эта стильная и мощная система наполнит ваш дом музыкой. Узнать обо всех преимуществах
Ощутите всю полноту естественного звучания
Благодаря технологии AirPlay беспроводная акустическая система Philips Fidelio AD7050W/10 дает полную свободу воспроизведения музыки непосредственно с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes на ПК. Эта стильная и мощная система наполнит ваш дом музыкой. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ощутите всю полноту естественного звучания
Благодаря технологии AirPlay беспроводная акустическая система Philips Fidelio AD7050W/10 дает полную свободу воспроизведения музыки непосредственно с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes на ПК. Эта стильная и мощная система наполнит ваш дом музыкой. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводная АС SoundAvia
Цена магазина Philips
Итого:
АС SoundAvia, которую оценят даже самые требовательные ценители, наполнит комнату звуком потрясающего качества, несмотря на компактность корпуса. Широкополосные передние излучатели и тыловые фазоинверторы оптимально балансируют звука, а слегка изогнутый дефлектор расширяет область прослушивания.
В разработанной Philips технологии FullSound используется инновационная цифровая обработка сигнала, что улучшает качество воспроизведения музыки. Динамический анализ музыкального контента и оптимизация звучания гарантируют четкий и мягкий звук.
Технология AirPlay обеспечивает потоковую передачу всей коллекции музыки iTunes на док-станции Philips Fidelio. Воспроизведение выполняется беспроводным способом через программу iTunes на ПК, iPhone, iPad или iPod Touch с помощью любой АС с технологией AirPlay в вашем доме. Все что нужно сделать — это подключить АС к сети Wi-Fi. AirPlay также позволяет воспроизводить музыку одновременно через все динамики в каждой комнате. Пусть любимая музыка сопровождает вас повсюду!
Настроить AirPlay очень легко. Необходимо выполнить всего одно действие, и вы с легкостью подключите беспроводную акустическую систему к домашней медиасети. Подключите АС к iPod Touch/iPhone/iPad с помощью 30-контактного кабеля или разъема док-станции и нажмите кнопку настройки Wi-Fi. Теперь просто щелкните мышью один раз, чтобы разрешить обмен данными по сети Wi-Fi на вашем устройстве Apple, и наслаждайтесь любимой музыкой!
Слушайте музыку так, как нравится вам. Программа SoundStudio полностью передает управление музыкой в ваши руки. Она позволяет с помощью простых и удобных элементов управления настроить каждый компонент звука, используя только iPhone. Можно варьировать и подстраивать звучание на свой вкус. SoundStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира и получить еще больше удовольствия от музыки.
Для АС предусмотрен порт USB, который позволяет с удобством заряжать iPod, iPhone, iPad. Просто подключите устройство Apple к порту на задней панели с помощью кабеля USB. Музыку с устройства Apple можно воспроизводить, одновременно заряжая его.
Подключение через вход AUX позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к АС с помощью входа AUX.
Общая выходная мощность этой акустической системы Philips составляет 40 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.
Совместимость
Приложение для iPod/iPhone/iPad
Громкоговорители
Аксессуары
Подключения
Размеры
Питание