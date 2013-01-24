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    Philips Fidelio

    Беспроводная АС SoundAvia

    AD7050W/10
    Fidelio
    Общая оценка / 5
    Fidelio
    • Ощутите всю полноту естественного звучания Ощутите всю полноту естественного звучания Ощутите всю полноту естественного звучания
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      Philips Fidelio Беспроводная АС SoundAvia

      AD7050W/10
      Общая оценка / 5

      Ощутите всю полноту естественного звучания

      Благодаря технологии AirPlay беспроводная акустическая система Philips Fidelio AD7050W/10 дает полную свободу воспроизведения музыки непосредственно с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes на ПК. Эта стильная и мощная система наполнит ваш дом музыкой. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Fidelio Беспроводная АС SoundAvia

      Ощутите всю полноту естественного звучания

      Благодаря технологии AirPlay беспроводная акустическая система Philips Fidelio AD7050W/10 дает полную свободу воспроизведения музыки непосредственно с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes на ПК. Эта стильная и мощная система наполнит ваш дом музыкой. Узнать обо всех преимуществах

      Ощутите всю полноту естественного звучания

      Благодаря технологии AirPlay беспроводная акустическая система Philips Fidelio AD7050W/10 дает полную свободу воспроизведения музыки непосредственно с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes на ПК. Эта стильная и мощная система наполнит ваш дом музыкой. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Fidelio Беспроводная АС SoundAvia

      Ощутите всю полноту естественного звучания

      Благодаря технологии AirPlay беспроводная акустическая система Philips Fidelio AD7050W/10 дает полную свободу воспроизведения музыки непосредственно с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes на ПК. Эта стильная и мощная система наполнит ваш дом музыкой. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводная АС SoundAvia

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Ощутите всю полноту естественного звучания

        благодаря этой беспроводной АС

        • с технологией AirPlay
        АС SoundAvia для впечатляющего, заполняющего комнату звучания

        АС SoundAvia для впечатляющего, заполняющего комнату звучания

        АС SoundAvia, которую оценят даже самые требовательные ценители, наполнит комнату звуком потрясающего качества, несмотря на компактность корпуса. Широкополосные передние излучатели и тыловые фазоинверторы оптимально балансируют звука, а слегка изогнутый дефлектор расширяет область прослушивания.

        Технология FullSound повышает четкость звука для более насыщенного и мощного звучания

        Технология FullSound повышает четкость звука для более насыщенного и мощного звучания

        В разработанной Philips технологии FullSound используется инновационная цифровая обработка сигнала, что улучшает качество воспроизведения музыки. Динамический анализ музыкального контента и оптимизация звучания гарантируют четкий и мягкий звук.

        Передача музыки в потоковом режиме благодаря беспроводной технологии AirPlay

        Передача музыки в потоковом режиме благодаря беспроводной технологии AirPlay

        Технология AirPlay обеспечивает потоковую передачу всей коллекции музыки iTunes на док-станции Philips Fidelio. Воспроизведение выполняется беспроводным способом через программу iTunes на ПК, iPhone, iPad или iPod Touch с помощью любой АС с технологией AirPlay в вашем доме. Все что нужно сделать — это подключить АС к сети Wi-Fi. AirPlay также позволяет воспроизводить музыку одновременно через все динамики в каждой комнате. Пусть любимая музыка сопровождает вас повсюду!

        Простая настройка AirPlay

        Простая настройка AirPlay

        Настроить AirPlay очень легко. Необходимо выполнить всего одно действие, и вы с легкостью подключите беспроводную акустическую систему к домашней медиасети. Подключите АС к iPod Touch/iPhone/iPad с помощью 30-контактного кабеля или разъема док-станции и нажмите кнопку настройки Wi-Fi. Теперь просто щелкните мышью один раз, чтобы разрешить обмен данными по сети Wi-Fi на вашем устройстве Apple, и наслаждайтесь любимой музыкой!

        Приложение SoundStudio для управления настройками звука

        Приложение SoundStudio для управления настройками звука

        Слушайте музыку так, как нравится вам. Программа SoundStudio полностью передает управление музыкой в ваши руки. Она позволяет с помощью простых и удобных элементов управления настроить каждый компонент звука, используя только iPhone. Можно варьировать и подстраивать звучание на свой вкус. SoundStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира и получить еще больше удовольствия от музыки.

        Воспроизведение и зарядка iPod/iPhone/iPad через порт USB

        Воспроизведение и зарядка iPod/iPhone/iPad через порт USB

        Для АС предусмотрен порт USB, который позволяет с удобством заряжать iPod, iPhone, iPad. Просто подключите устройство Apple к порту на задней панели с помощью кабеля USB. Музыку с устройства Apple можно воспроизводить, одновременно заряжая его.

        Вход AUX для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

        Вход AUX для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

        Подключение через вход AUX позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к АС с помощью входа AUX.

        Общая вых. мощность 40 Вт RMS

        Общая вых. мощность 40 Вт RMS

        Общая выходная мощность этой акустической системы Philips составляет 40 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

        Технические характеристики

        • Совместимость

          Совместим с
          всеми моделями iPod, iPhone и iPad

        • Приложение для iPod/iPhone/iPad

          Название приложения
          • SoundStudio
          • Бесплатная загрузка из App store
          Совместимость
          iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии

        • Громкоговорители

          Излучатели АС
          Широкополосный излучатель 3" / 8 см — 2 шт.
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          40 Вт

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Адаптер перем./пост. тока
          • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
          • Гарантийный сертификат
          • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
          • Краткое руководство пользователя
          Инструкция по эксплуатации
          на компакт-диске

        • Подключения

          AirPlay
          Да
          Вход Aux
          Да
          USB
          для воспроизведения и зарядки iPod/iPhone/iPad

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          358 x 137 x 202  миллиметра
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          466 x 175 x 250 мм
          Вес продукта
          2,4  кг
          Вес, включая упаковку
          3,06  кг

        • Питание

          Источник питания
          100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Адаптер перем./пост. тока
        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Гарантийный сертификат
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
        • Краткое руководство пользователя

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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