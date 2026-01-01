Эргономичный корпус с нескользящим покрытием

Специальный корпус радиоприемника соответствует естественным линиям руки человека, а матовая текстура с обеих сторон позволяет держать его влажными руками. Основание радиоприемника прорезинено, поэтому вы можете с легкостью нажимать кнопки, не беспокоясь о том, что приемник начнет скользить.