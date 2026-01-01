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Больше не доступен
AE2330/00
Окунитесь в музыку
Принимайте душ под музыку с радиоприемником Philips AE2330/00 для ванной комнаты. Влагонепроницаемый корпус и съемный ремешок позволяют разместить устройство в любом месте в ванной комнате.
FM/MW, цифровая настройка
Влагонепроницаемый корпус
Часы
Работает от батареи
Встроенные часы показывают точное время. При выключении радио для дополнительного удобства включается дисплей часов.
Специальный корпус радиоприемника соответствует естественным линиям руки человека, а матовая текстура с обеих сторон позволяет держать его влажными руками. Основание радиоприемника прорезинено, поэтому вы можете с легкостью нажимать кнопки, не беспокоясь о том, что приемник начнет скользить.
Индикатор начинает светиться при низком заряде батарей.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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