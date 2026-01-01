КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Фотография передней части продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Основное изображение
  • Фотография передней части продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Основное изображение

Больше не доступен

Радио для ванной

AE2330/00

Окунитесь в музыку

Принимайте душ под музыку с радиоприемником Philips AE2330/00 для ванной комнаты. Влагонепроницаемый корпус и съемный ремешок позволяют разместить устройство в любом месте в ванной комнате.

Посмотреть все преимущества

благодаря этому радиоприемнику для ванной

Окунитесь в музыку

  • FM/MW, цифровая настройка

  • Влагонепроницаемый корпус

  • Часы

  • Работает от батареи

Функция встроенных часов

Встроенные часы показывают точное время. При выключении радио для дополнительного удобства включается дисплей часов.

Эргономичный корпус с нескользящим покрытием

Специальный корпус радиоприемника соответствует естественным линиям руки человека, а матовая текстура с обеих сторон позволяет держать его влажными руками. Основание радиоприемника прорезинено, поэтому вы можете с легкостью нажимать кнопки, не беспокоясь о том, что приемник начнет скользить.

Индикатор сообщает о низком заряде батарей

Индикатор сообщает о низком заряде батарей

Индикатор начинает светиться при низком заряде батарей.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
  • • Ранний доступ к Черной пятнице

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
  • • Ранний доступ к Черной пятнице