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Больше не доступен

Радио для ванной

AE3300/00

Окунитесь в музыку

Принимайте душ под музыку с радиоприемником Philips для ванных комнат. Влагонепроницаемый корпус и съемный ремешок позволяют разместить устройство в любом месте в ванной комнате.

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Окунитесь в музыку

Питание от батареек для удобства размещения.

Радиочасы Philips работают от двух батарей типа AA, что гарантирует оптимальную мобильность и дополнительные возможности размещения.

Настраиваемый таймер выключает радиоприемник в установленное время

Время воспроизведения радиоприемника можно с легкостью настроить, установив необходимое количество минут на цифровом таймере. Таймер выполнит обратный отсчет времени и автоматически выключит радиоприемник.

Функция встроенных часов

Встроенные часы показывают точное время. При выключении радио для дополнительного удобства включается дисплей часов.

Технические характеристики

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