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Больше не доступен
AE3300/00
Окунитесь в музыку
Принимайте душ под музыку с радиоприемником Philips для ванных комнат. Влагонепроницаемый корпус и съемный ремешок позволяют разместить устройство в любом месте в ванной комнате.
Радиочасы Philips работают от двух батарей типа AA, что гарантирует оптимальную мобильность и дополнительные возможности размещения.
Время воспроизведения радиоприемника можно с легкостью настроить, установив необходимое количество минут на цифровом таймере. Таймер выполнит обратный отсчет времени и автоматически выключит радиоприемник.
Встроенные часы показывают точное время. При выключении радио для дополнительного удобства включается дисплей часов.
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