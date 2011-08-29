  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Портативный радиоприемник

    AE5430/10
    Общая оценка / 5
    • Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда
      -{discount-value}

      Портативный радиоприемник

      AE5430/10
      Общая оценка / 5

      Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда

      Оцените безупречно чистое звучание портативного радиоприемника Philips AE5430/10 с поддержкой стандарта вещания DAB+. Классический настольный дизайн, предустановленные радиостанции DAB+ и DAB FM, функция быстрого поиска станций DAB+ — этот радиоприемник станет идеальным спутником. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный радиоприемник

      Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда

      Оцените безупречно чистое звучание портативного радиоприемника Philips AE5430/10 с поддержкой стандарта вещания DAB+. Классический настольный дизайн, предустановленные радиостанции DAB+ и DAB FM, функция быстрого поиска станций DAB+ — этот радиоприемник станет идеальным спутником. Узнать обо всех преимуществах

      Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда

      Оцените безупречно чистое звучание портативного радиоприемника Philips AE5430/10 с поддержкой стандарта вещания DAB+. Классический настольный дизайн, предустановленные радиостанции DAB+ и DAB FM, функция быстрого поиска станций DAB+ — этот радиоприемник станет идеальным спутником. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный радиоприемник

      Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда

      Оцените безупречно чистое звучание портативного радиоприемника Philips AE5430/10 с поддержкой стандарта вещания DAB+. Классический настольный дизайн, предустановленные радиостанции DAB+ и DAB FM, функция быстрого поиска станций DAB+ — этот радиоприемник станет идеальным спутником. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все Радиоприемники

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Портативный радиоприемник

        Портативный радиоприемник

        Итого:

        Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда

        • DAB+/FM, цифровая настройка
        • 20 предустановок
        • Разъем для наушников
        • Работа от батареи или сети перем. тока
        Функция цифрового радиовещания (DAB) для четкого радиовещания без помех

        Функция цифрового радиовещания (DAB) для четкого радиовещания без помех

        DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее аналоговую передачу FM, и являющееся новым способом радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает слушателю более широкий выбор и чистый звук при отсутствии помех. Эта технология позволяет ресиверу захватывать самый сильный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту, кроме того настройка выполняется по имени станции, поэтому не приходится возвращаться назад.

        Быстрый поиск радиостанций DAB для дополнительного удобства

        Быстрый поиск радиостанций DAB для дополнительного удобства

        DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее аналоговую передачу FM, и являющееся новым способом радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает слушателю более широкий выбор и чистый звук при отсутствии помех. Эта технология позволяет ресиверу захватывать самый сильный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту, кроме того настройка выполняется по имени станции, поэтому не приходится возвращаться назад.

        Полнота ощущений при прослушивании радио благодаря совместимости с форматами DAB и FM

        Полнота ощущений при прослушивании радио благодаря совместимости с форматами DAB и FM

        DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее по качеству аналоговую FM-передачу звука и новая технология радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает более широкий выбор для слушателя и чистый звук без помех. Данная технология позволяет ресиверу захватывать самый мощный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту. Кроме того, настройка выполняется по имени станции, поэтому не нужно возвращаться назад.

        Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

        Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

        ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

        Питание от батареек для удобства размещения.

        Радиочасы Philips работают от двух батарей типа AA, что гарантирует оптимальную мобильность и дополнительные возможности размещения.

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое радиовещание (DAB)
          • отображение сведений
          • интеллектуальное сканирование
          • меню
          Диапазоны тюнера
          • FM
          • DAB (диапазон III)
          Сохранение радиостанций
          20
          Антенна
          Антенна FM
          Улучшения тюнера
          автоматическая цифровая настройка

        • Звук

          Регулировка громкости
          поворотная (аналоговая)
          Выходная мощность
          2 Вт

        • Громкоговорители

          Количество встроенных АС
          1

        • Подключения

          Аудио-/видеовыход
          Наушники (3,5 мм)

        • Функции управления

          Тип дисплея
          ЖК-дисплей
          Цвет подсветки
          белый

        • Питание

          Напряжение батареи
          1,5  В
          Количество батарей
          4
          Тип элемента питания
          Размер C (LR14)
          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока
          Входное напряжение пост. тока
          6  В
          Источник питания
          220—240  В

        • Аксессуары

          Кабели/подключение
          Адаптер перем./пост. тока
          Гарантия
          Гарантийный сертификат
          Прочее
          • Краткое руководство
          • руководство пользователя

        • Размеры

          Глубина основного устройства
          79  мм
          Высота основного устройства
          137  мм
          Ширина основного устройства
          210  мм
          Глубина упаковки
          106  мм
          Высота упаковки
          156  мм
          Ширина упаковки
          276  мм
          Вес брутто
          1,03  кг
          Вес
          0,78  кг

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Подпишитесь и получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент продуктов Philips

            Подпишитесь на нашу новостную рассылку

            Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

            Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

            Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

            *
            Я хочу получать рекламно-информационные сообщения – в зависимости от моих предпочтений и поведения – относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений. Я даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных согласно Закону Украины «Про захист персональних даних». Я могу в любой момент аннулировать подписку!
            Что это означает?

            Зарегистрируйтесь
            в MyPhilips

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.