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Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда
Оцените безупречно чистое звучание портативного радиоприемника Philips AE5430/10 с поддержкой стандарта вещания DAB+. Классический настольный дизайн, предустановленные радиостанции DAB+ и DAB FM, функция быстрого поиска станций DAB+ — этот радиоприемник станет идеальным спутником. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда
Оцените безупречно чистое звучание портативного радиоприемника Philips AE5430/10 с поддержкой стандарта вещания DAB+. Классический настольный дизайн, предустановленные радиостанции DAB+ и DAB FM, функция быстрого поиска станций DAB+ — этот радиоприемник станет идеальным спутником. Узнать обо всех преимуществах
Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда
Оцените безупречно чистое звучание портативного радиоприемника Philips AE5430/10 с поддержкой стандарта вещания DAB+. Классический настольный дизайн, предустановленные радиостанции DAB+ и DAB FM, функция быстрого поиска станций DAB+ — этот радиоприемник станет идеальным спутником. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда
Оцените безупречно чистое звучание портативного радиоприемника Philips AE5430/10 с поддержкой стандарта вещания DAB+. Классический настольный дизайн, предустановленные радиостанции DAB+ и DAB FM, функция быстрого поиска станций DAB+ — этот радиоприемник станет идеальным спутником. Узнать обо всех преимуществах
Портативный радиоприемник
Итого:
DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее аналоговую передачу FM, и являющееся новым способом радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает слушателю более широкий выбор и чистый звук при отсутствии помех. Эта технология позволяет ресиверу захватывать самый сильный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту, кроме того настройка выполняется по имени станции, поэтому не приходится возвращаться назад.
DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее аналоговую передачу FM, и являющееся новым способом радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает слушателю более широкий выбор и чистый звук при отсутствии помех. Эта технология позволяет ресиверу захватывать самый сильный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту, кроме того настройка выполняется по имени станции, поэтому не приходится возвращаться назад.
DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее по качеству аналоговую FM-передачу звука и новая технология радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает более широкий выбор для слушателя и чистый звук без помех. Данная технология позволяет ресиверу захватывать самый мощный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту. Кроме того, настройка выполняется по имени станции, поэтому не нужно возвращаться назад.
ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.
Радиочасы Philips работают от двух батарей типа AA, что гарантирует оптимальную мобильность и дополнительные возможности размещения.
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