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    АС для конференц-связи Bluetooth WeCall

    AECS7000/00
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    • Безупречная конференц-связь, где бы вы ни находились Безупречная конференц-связь, где бы вы ни находились Безупречная конференц-связь, где бы вы ни находились
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      АС для конференц-связи Bluetooth WeCall

      AECS7000/00
      Общая оценка / 5

      Безупречная конференц-связь, где бы вы ни находились

      Портативное устройство Philips WeCall гарантирует высокое качество конференц-связи, где бы вы ни находились. В комплект входят четыре микрофона. Функция подавления эха обеспечивает четкость речи, а светодиодные индикаторы и поддержка подключения через Bluetooth® гарантируют максимальный комфорт. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      АС для конференц-связи Bluetooth WeCall

      Безупречная конференц-связь, где бы вы ни находились

      Портативное устройство Philips WeCall гарантирует высокое качество конференц-связи, где бы вы ни находились. В комплект входят четыре микрофона. Функция подавления эха обеспечивает четкость речи, а светодиодные индикаторы и поддержка подключения через Bluetooth® гарантируют максимальный комфорт. Узнать обо всех преимуществах

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        АС для конференц-связи Bluetooth WeCall

        АС для конференц-связи Bluetooth WeCall

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        Безупречная конференц-связь, где бы вы ни находились

        Чистое звучание, как при живом общении

        • Bluetooth® и USB
        • Превосходный звук
        • Встроенный аккумулятор
        • Для iPhone
        Четыре микрофона эффективно захватывают голос в радиусе 360 градусов

        Четыре микрофона эффективно захватывают голос в радиусе 360 градусов

        Четыре всенаправленных микрофона захватывают голос со всех сторон на расстоянии 5 метров, что гарантирует естественное и чистое звучание голоса. Даже в шумной среде вам не придется говорить громче или наклоняться над микрофоном.

        Легко подключается к смартфонам и ноутбукам с поддержкой Bluetooth

        Легко подключается к смартфонам и ноутбукам с поддержкой Bluetooth

        Простое автоматическое сопряжение с устройствами iPhone и смартфонами, компьютерами и ноутбуками, поддерживающими Bluetooth, на расстоянии до 10 метров.

        Бесплатное интуитивно понятное приложение WeCall обеспечивает беспроблемную конференц-связь

        Бесплатное интуитивно понятное приложение WeCall обеспечивает беспроблемную конференц-связь

        Удобное приложение Philips WeCall позволяет управлять номерами конференц-вызовов и даже вводить коды доступа прямо из календаря, а значит, вы сможете набирать номера и подключаться к конференциям непосредственно из календаря одним нажатием кнопки.

        Время работы от аккумулятора до 8 часов и подзарядка от USB-кабеля

        Время работы от аккумулятора до 8 часов и подзарядка от USB-кабеля

        Время работы от аккумулятора до 8 часов в режиме разговора и до 200 часов в режиме ожидания. USB-кабель для зарядки входит в комплект.

        Эффективное подавление шума для чистого звука

        Улучшенная система шумоподавления и четыре всенаправленных микрофона вокруг АС позволяют присоединиться к разговору нескольким людям, и при этом голоса всех собеседников будет слышно очень четко, так как все шумы эффективно подавляются.

        Улучшенная система подавления эха для четкости речи

        Улучшенная система подавления эха обеспечивает качественную громкую связь в полнодуплексном режиме в нескольких метрах от акустической системы. Адаптивный алгоритм помогает убрать эхо и предотвращает искажения звука вследствие цикла обратной связи между динамиком и микрофоном. Это особенно удобно в помещениях с плохими акустическими характеристиками, например в кабинетах, где мало мебели, из-за чего возникает эхо.

        Мощный встроенный динамик для легкого распознавания голосов и воспроизведения музыки

        Высокочувствительный 2-дюймовый излучатель с неодимовым магнитом с низким уровнем искажений оснащен конусом с низким профилем, что обеспечивает захват голоса в большом радиусе и широкую звуковую дисперсию. Качество связи будет высоким, даже если во время разговора вы перемещаетесь по комнате. Качество воспроизведения музыки тоже будет великолепным.

        Возможность USB-подключения для звонков с ноутбука

        Поддержка USB-интерфейса позволяет совершать вызовы с ноутбука (подключение Plug-and-Play с автоматическим распознаванием устройства).

        Изящный и компактный дизайн позволяет брать устройство с собой, куда бы вы ни отправились

        Эта акустическая система для конференц-связи обладает компактным тонким корпусом, поэтому ее удобно брать с собой в поездки. Она легко поместится в сумке для ноутбука и станет надежным помощником во время работы из дома, в командировке или на встрече с деловым партнером.

        Плоский и легкий дорожный футляр обеспечивает портативность

        Прочный и легкий дорожный футляр защищает акустическую систему во время поездок. Элегантный и функциональный дизайн отлично подчеркнет ваш деловой стиль.

        • Звук

          Диапазон частот
          140—18 000  Гц
          Выходная мощность
          2 Вт
          Отношение сигнал/шум
          >75 дБ
          Встроенные АС
          1 x 2"

        • Комфорт

          Динамик для громкой связи
          Да
          Регулировка громкости
          Вверх/вниз

        • Питание

          Емкость аккумулятора
          3,7 В, 1000 мА*ч
          Тип элемента питания
          литий-ионный полимерный
          Входная мощность
          5 В, 1 А
          Время разговора
          До 8 часов

        • Аксессуары

          Кабель USB
          Да
          Дорожный футляр
          Да
          Краткое руководство
          Да

        • Размеры

          Глубина продукта
          110  миллиметра
          Вес изделия (г)
          182
          Ширина продукта
          110  миллиметра
          Высота продукта
          28  миллиметра

        • Совместимость с iPod

          Совместимые продукты
          • iPod touch 3-го поколения
          • iPod touch 4-го поколения
          • iPod touch 5 поколения

        • Совместимость с iPhone

          Совместимые продукты
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          • iPhone 5

        • Совместима с iPad

          Совместим с
          • iPad
          • iPad 2
          • iPad 4
          • iPad mini

        • Беспроводная технология Bluetooth®

          Профили
          • HSP
          • HFP
          • A2DP
          • AVRCP
          • (HFP с поддержкой широкополосного звука)
          Версия
          2.1 + EDR
          Диапазон
          10 м (открытое пространство)

        • Приложение Philips WeCall

          Бесплатная загрузка
          • Да
          • Выполните поиск "Philips WeCall"
          В магазине Apple Store
          iOS 4.3 или более поздней версии

        • Микрофон

          захват голоса со всех сторон
          на расстоянии до 5 м
          Подавление шума и эхо
          Да
          Всенаправленные микрофоны
          4

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