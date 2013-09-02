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Безупречная конференц-связь, где бы вы ни находились
Портативное устройство Philips WeCall гарантирует высокое качество конференц-связи, где бы вы ни находились. В комплект входят четыре микрофона. Функция подавления эха обеспечивает четкость речи, а светодиодные индикаторы и поддержка подключения через Bluetooth® гарантируют максимальный комфорт. Узнать обо всех преимуществах
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Безупречная конференц-связь, где бы вы ни находились
Портативное устройство Philips WeCall гарантирует высокое качество конференц-связи, где бы вы ни находились. В комплект входят четыре микрофона. Функция подавления эха обеспечивает четкость речи, а светодиодные индикаторы и поддержка подключения через Bluetooth® гарантируют максимальный комфорт. Узнать обо всех преимуществах
АС для конференц-связи Bluetooth WeCall
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Четыре всенаправленных микрофона захватывают голос со всех сторон на расстоянии 5 метров, что гарантирует естественное и чистое звучание голоса. Даже в шумной среде вам не придется говорить громче или наклоняться над микрофоном.
Простое автоматическое сопряжение с устройствами iPhone и смартфонами, компьютерами и ноутбуками, поддерживающими Bluetooth, на расстоянии до 10 метров.
Удобное приложение Philips WeCall позволяет управлять номерами конференц-вызовов и даже вводить коды доступа прямо из календаря, а значит, вы сможете набирать номера и подключаться к конференциям непосредственно из календаря одним нажатием кнопки.
Время работы от аккумулятора до 8 часов в режиме разговора и до 200 часов в режиме ожидания. USB-кабель для зарядки входит в комплект.
Улучшенная система шумоподавления и четыре всенаправленных микрофона вокруг АС позволяют присоединиться к разговору нескольким людям, и при этом голоса всех собеседников будет слышно очень четко, так как все шумы эффективно подавляются.
Улучшенная система подавления эха обеспечивает качественную громкую связь в полнодуплексном режиме в нескольких метрах от акустической системы. Адаптивный алгоритм помогает убрать эхо и предотвращает искажения звука вследствие цикла обратной связи между динамиком и микрофоном. Это особенно удобно в помещениях с плохими акустическими характеристиками, например в кабинетах, где мало мебели, из-за чего возникает эхо.
Высокочувствительный 2-дюймовый излучатель с неодимовым магнитом с низким уровнем искажений оснащен конусом с низким профилем, что обеспечивает захват голоса в большом радиусе и широкую звуковую дисперсию. Качество связи будет высоким, даже если во время разговора вы перемещаетесь по комнате. Качество воспроизведения музыки тоже будет великолепным.
Поддержка USB-интерфейса позволяет совершать вызовы с ноутбука (подключение Plug-and-Play с автоматическим распознаванием устройства).
Эта акустическая система для конференц-связи обладает компактным тонким корпусом, поэтому ее удобно брать с собой в поездки. Она легко поместится в сумке для ноутбука и станет надежным помощником во время работы из дома, в командировке или на встрече с деловым партнером.
Прочный и легкий дорожный футляр защищает акустическую систему во время поездок. Элегантный и функциональный дизайн отлично подчеркнет ваш деловой стиль.
Звук
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Совместимость с iPod
Совместимость с iPhone
Совместима с iPad
Беспроводная технология Bluetooth®
Приложение Philips WeCall
Микрофон
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