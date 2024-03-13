КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи

Больше не доступен

AquaTouchЭлектробритва для сухого и влажного бритья

AT750/16

4.8
| (25) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт
Гладкое бритье и защита кожи
Защитная система Aquatec в бритвах Philips гарантирует комфортное сухое и освежающее влажное бритье. Для удобства используйте пену или гель для бритья. Наслаждайтесь ощущением комфорта и свежести во время бритья.
Посмотреть все преимущества
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Производитель электробритв №1 в мире1

Влажное бритье с гелем или пеной для бритья

Гладкое бритье и защита кожи

  • Система Super Lift&Cut

  • Плавающие головки

Отлично подходит для использования с гелем или пеной для бритья, что обеспечивает дополнительный комфорт

Отлично подходит для использования с гелем или пеной для бритья, что обеспечивает дополнительный комфорт

Защитная система Aquatec гарантирует комфортное сухое бритье и освежающее влажное бритье. Отлично подходит для использования с гелем или пеной для бритья, что обеспечивает дополнительный комфорт даже при использовании в душе.

Плавно скользит, повторяя контуры лица

Плавно скользит, повторяя контуры лица

Закругленные головки с низким коэффициентом трения повторяют контуры лица, минимизируя вероятность порезов.

Для комфортного, гладкого бритья

Для комфортного, гладкого бритья

Система двойных лезвий электробритвы Philips приподнимает волоски для комфортного сбривания щетины, обеспечивая чистое бритье.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.8

из 5

25

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

3
1

13/03/2024

Україна

Україна

Які леза підходять для заміни?

Добрий день, підкажіть які леза можна купити для заміни для цієї електробритви? Нажаль ніде не можу знайти philips HQ56/50

Плюсы

Працює відмінно, та ще є трімер, який інколи потрібен

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

27/10/2021

Україна

Україна

Універсальність

Вибирав довго, але зупинився на цій бритві, сподобалось те що є можливість вологого гоління, як правило беру її в дорогу, батарея тримає дуже довго! так як підбриваю тільки ті місця де не має бороди! за більш як 7 років вона працює ідеально. моя оцінка найвища.

Этот отзыв про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

Этот отзыв про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

21/06/2021

Україна

Україна

Виріб відповідає усім сподіванням

Легке і чисте гоління, не спричиняє подразнення, тривала зарядка

Плюсы

Все влаштовує

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 