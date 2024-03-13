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Больше не доступен
Система Super Lift&Cut
Плавающие головки
Защитная система Aquatec гарантирует комфортное сухое бритье и освежающее влажное бритье. Отлично подходит для использования с гелем или пеной для бритья, что обеспечивает дополнительный комфорт даже при использовании в душе.
Закругленные головки с низким коэффициентом трения повторяют контуры лица, минимизируя вероятность порезов.
Система двойных лезвий электробритвы Philips приподнимает волоски для комфортного сбривания щетины, обеспечивая чистое бритье.
4.8
из 5
25
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
EvgenEvgen
13/03/2024
Україна
Які леза підходять для заміни?
Добрий день, підкажіть які леза можна купити для заміни для цієї електробритви? Нажаль ніде не можу знайти philips HQ56/50
Плюсы
Працює відмінно, та ще є трімер, який інколи потрібен
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
wamp-x
27/10/2021
Україна
Універсальність
Вибирав довго, але зупинився на цій бритві, сподобалось те що є можливість вологого гоління, як правило беру її в дорогу, батарея тримає дуже довго! так як підбриваю тільки ті місця де не має бороди! за більш як 7 років вона працює ідеально. моя оцінка найвища.
Этот отзыв про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Этот отзыв про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Zoryana
21/06/2021
Україна
Виріб відповідає усім сподіванням
Легке і чисте гоління, не спричиняє подразнення, тривала зарядка
Плюсы
Все влаштовує
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.