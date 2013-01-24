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AquaTouch

Электробритва для сухого и влажного бритья

AT750/16
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  • Превосходная защита кожи, гладкое бритье Превосходная защита кожи, гладкое бритье Превосходная защита кожи, гладкое бритье
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    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    AT750/16
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Превосходная защита кожи, гладкое бритье

    Уплотнение бритвы Philips Aquatec гарантирует комфортное сухое и освежающее влажное бритье. Для удобства используйте пену или гель для бритья. Наслаждайтесь ощущением комфорта и свежести во время бритья. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    Превосходная защита кожи, гладкое бритье

    Уплотнение бритвы Philips Aquatec гарантирует комфортное сухое и освежающее влажное бритье. Для удобства используйте пену или гель для бритья. Наслаждайтесь ощущением комфорта и свежести во время бритья. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходная защита кожи, гладкое бритье

      влажное бритье с гелем или пеной для бритья

      • Система Super Lift&Cut
      • Плавающие головки
      Отлично подходит для использования с гелем или пеной для бритья, что обеспечивает дополнительный комфорт

      Отлично подходит для использования с гелем или пеной для бритья, что обеспечивает дополнительный комфорт

      Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое бритье и освежающее влажное бритье. Отлично подходит для использования с гелем или пеной для бритья, что обеспечивает дополнительный комфорт даже при использовании в душе.

      Плавно скользит, повторяя контуры лица

      Плавно скользит, повторяя контуры лица

      Закругленные головки с низким коэффициентом трения повторяют контуры лица, снижая вероятность порезов.

      Для комфортного, гладкого бритья

      Для комфортного, гладкого бритья

      Система двойных лезвий электробритвы Philips приподнимает волоски для комфортного сбривания щетины, обеспечивая чистое бритье.

      Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

      Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

      Система QuickRinse позволяет промывать бритву под струей воды и использовать в душе

      Одна зарядка обеспечивает более 40 минут автономной работы бритвы

      Одна зарядка обеспечивает более 40 минут автономной работы бритвы

      Более 40 минут в режиме автономной работы для 14 сеансов бритья. Полная зарядка занимает 8 часов, поэтому бритва готова к использованию в любое время.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Система Super Lift&Cut
        Гибкость головки
        Технология динамичного повторения контуров

      • Удобство использования

        Дисплей
        • 1 светодиодный индикатор
        • Индикация полного заряда аккумулятора
        • Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        Зарядка
        • Перезарядка
        • Беспроводная работа
        Очистка
        • Быстрая очистка отсека для волос
        • Полностью водонепроницаемая
        Время работы бритвы
        Более 40 минут
        Время зарядки
        8 часов

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Дизайн

        Отделка
        • Рифленая панель, ярко-синяя
        • Передняя панель (гладкая), черная
        цвет
        Черный и ярко-синий
        Ручка
        • Удобная ручка
        • Прорезиненная рукоятка

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Максимальное энергопотребление
        5,4  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,5  Вт

      • Обслуживание

        Сменные головки
        • Модель HQ8 была заменена на SH50
        • Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8

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