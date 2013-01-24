Гарантия на 3 года

Никакого беспокойства благодаря глобальной гарантии сроком на 3 года. Наши сервисные центры по всему миру и быстрая обработка запросов гарантируют, что в случае неисправности (пусть это и маловероятно) мы найдем и устраним неполадку в кратчайшие сроки.