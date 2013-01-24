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    Светодиодный дисплей

    BDL3210Q/00
    Общая оценка / 5
    • Оцените высокое качество работы Оцените высокое качество работы Оцените высокое качество работы
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      Светодиодный дисплей

      BDL3210Q/00
      Общая оценка / 5

      Оцените высокое качество работы

      Воспроизводите невероятно четкие изображения наиболее безопасным для окружающей среды способом с помощью современного светодиодного дисплея. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для бескомпромиссной работы. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Светодиодный дисплей

      Оцените высокое качество работы

      Воспроизводите невероятно четкие изображения наиболее безопасным для окружающей среды способом с помощью современного светодиодного дисплея. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для бескомпромиссной работы. Узнать обо всех преимуществах

      Оцените высокое качество работы

      Воспроизводите невероятно четкие изображения наиболее безопасным для окружающей среды способом с помощью современного светодиодного дисплея. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для бескомпромиссной работы. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Светодиодный дисплей

      Оцените высокое качество работы

      Воспроизводите невероятно четкие изображения наиболее безопасным для окружающей среды способом с помощью современного светодиодного дисплея. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для бескомпромиссной работы. Узнать обо всех преимуществах

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        Светодиодный дисплей

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        Оцените высокое качество работы

        этого 31,5-дюймового дисплея для рекламного контента

        • 80 см (31,5")
        • боковая светодиодная подсветка
        • HD Ready
        Гарантия на 3 года

        Гарантия на 3 года

        Никакого беспокойства благодаря глобальной гарантии сроком на 3 года. Наши сервисные центры по всему миру и быстрая обработка запросов гарантируют, что в случае неисправности (пусть это и маловероятно) мы найдем и устраним неполадку в кратчайшие сроки.

        Боковая светодиодная подсветка

        Оцените равномерное рассеяние света благодаря самой современной светодиодной технологии. По краю панели размещены белые светодиоды, которые еще больше усиливают распределение света. Таким образом, значительно снижается энергопотребление, уменьшается выделение тепла и достигается действительно единообразный диапазон цветов.

        Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды

        Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.

        Воспроизведение медиафайлов с USB

        Воспроизводите медиафайлы через порт USB. Просто подключите накопитель USB и создавайте свой рекламный контент и транслируйте его там, где вам удобно. Благодаря широкому набору поддерживаемых медиаформатов этот мощный медиаплеер обеспечивает великолепное качество изображения и отличается универсальностью.

        Пакет ПО Smart Control

        Управляйте всеми рекламными дисплеями в сети с помощью мощного ПО, которое позволяет централизованно изменять настройки дисплея через разъем RJ45 или RS232. Smart Control позволяет настроить видеовход, изменить настройки цвета, указать идентификатор дисплея при создании видеостен и даже определить состояние каждого дисплея, обеспечивая все необходимые функции для управления дисплеями из одного центрального местоположения.

        Энергопотребление ниже, чем в среднем у аналогичных продуктов

        Снижение количества электроэнергии, необходимого для работы устройства.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          80  см
          Диагональ экрана (в дюймах)
          31,5  дюйма
          Разрешение панели
          1366 x 768р
          Оптимальное разрешение
          1366 x 768 @ 60 Гц
          Яркость
          350  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1200:1
          Время отклика (типич.)
          8  мс
          Формат изображения
          16:9
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Шаг пикселей
          0,17 x 0,51 мм
          Цвета дисплея
          16,7 миллиона
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • Прогрессивное сканирование
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          Видеоформаты
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц

        • Подключения

          ПК
          • Вход VGA D-Sub 15HD
          • RS232 D-Sub9
          • 3,5 мм аудиовход для ПК x1
          А/В вход
          • HDMI x2
          • Аудио (Л/П) x2
          • Композитный RCA x2
          Другие подключения
          Компонентный RCA x1
          USB
          USB 2.0 x 2
          А/В выход
          • Выход SPDIF
          • Композитный RCA x1

        • Функции управления

          Размещение
          Ландшафтный
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей, низкая яркость
          Управление с клавиатуры
          Скрытое
          Упаковка
          Коробка для многократного использования
          Возможность сетевого управления
          RS232

        • Размеры

          Ширина устройства
          745,2  мм
          Высота устройства
          462,7  мм
          Глубина устройства
          56,8  мм
          Толщина рамки
          22 мм (нижней — 45 мм)
          Крепление VESA
          200 x 100 мм
          Вес устройства
          8,05  кг
          Масса устройства (фунты)
          17,75  фунта

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          0—40  °C
          Относительная влажность
          20—80  %
          Среднее время между отказами
          50 000  часов

        • Питание

          Потребление (в режиме работы)
          100 Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          <0,5 Вт

        • Звук

          Встроенные АС
          Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Кабель VGA
          • Руководство пользователя на CD-ROM
          • Краткое руководство
          Подставка
          BM03231 (дополнительно)

        • Прочее

          Гарантия
          По всему миру: 3 года
          Языки экранных меню
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Польский
          • Португальский
          • Русский
          • Упрощенный китайский
          • Испанский
          • Турецкий
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • FCC класс B
          • CCC
          • RoHS
          • UL/cUL
          • C-Tick

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения
          • Фотографии в формате JPEG
          • MP3
          • MPEG4
          • AAC LC
          • AC3
          • Фотографии в формате BMP
          • Фотографии в формате GIF
          • M4A
          • MOV
          • Фотографии в формате PNG
          • RMVB (переменный битрейт RealMedia)
          • WMA

        • Технические характеристики

          Подсветка
          Боковая светодиодная подсветка

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель VGA
        • Руководство пользователя на CD-ROM
        • Краткое руководство

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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