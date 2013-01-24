Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Кабель RS232
- Кабель VGA
- Пульт ДУ
- Батарейки для пульта ДУ
- Руководство пользователя на CD-ROM
- Краткое руководство
Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
Демонстрируйте невероятно четкие изображения на экологичном дисплее Q-Line. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он обеспечивает бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
Демонстрируйте невероятно четкие изображения на экологичном дисплее Q-Line. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он обеспечивает бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов.
Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
Демонстрируйте невероятно четкие изображения на экологичном дисплее Q-Line. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он обеспечивает бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
Демонстрируйте невероятно четкие изображения на экологичном дисплее Q-Line. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он обеспечивает бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов.
Дисплей Q-Line
Цена магазина Philips
Итого:
SmartControl позволяет удаленно управлять сетью дисплеев через RJ45 и RS232C. Вы можете легко изменять все настройки для дисплеев, в том числе настройки разрешения, яркости и контрастности изображения, а также копировать настройки для всей сети.
Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью встроенного браузера HTML5. Организуйте рекламный контент в режиме онлайн и подключитесь к нему через дисплей или всю настроенную сеть. Просто подключитесь к сети с помощью интернет-кабеля RJ45 и установите соединение с дисплеем через соответствующий URL-адрес. Теперь можно приступать к работе с облачным контентом.
Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.
Удобная и простая система управления цифровым рекламным контентом, которая используется исключительно в дисплеях Philips Signage Solutions. SmartCMS позволяет создавать и организовывать контент более чем на 24 часа каждый день. Просто создайте свою сеть, организуйте контент, распланируйте список воспроизведения и приступайте к работе!
Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента в режиме 24/7 и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.
Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Представьте себе четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.
Простая отправка и потоковая передача контента с мобильных устройств или из медиаплеера прямо на дисплей любого медиаустройства с поддержкой DLNA. Подключите каждое из устройств с помощью Ethernet-кабеля и управляйте контентом в режиме реального времени по локальной сети. Просто подключите дисплей и начните передачу контента.
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Подключения
Комфорт
Размеры
Условия эксплуатации
Питание
Звук
Аксессуары
Мультимедийные приложения
Прочее