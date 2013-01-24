Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

SatinShave Advanced

Электробритва для сухого и влажного бритья

BRL130/00
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
3 награды
  • Плавное скольжение для бережного бритья Плавное скольжение для бережного бритья Плавное скольжение для бережного бритья
    -{discount-value}
  • Play Pause

    SatinShave Advanced Электробритва для сухого и влажного бритья

    BRL130/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Плавное скольжение для бережного бритья

    Гладкое и бережное бритье на ногах и других участках тела. Используйте женскую бритву SatinShave Advanced в душе или ванной. Простой и удобный способ для гладкой кожи без раздражения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SatinShave Advanced Электробритва для сухого и влажного бритья

    Плавное скольжение для бережного бритья

    Гладкое и бережное бритье на ногах и других участках тела. Используйте женскую бритву SatinShave Advanced в душе или ванной. Простой и удобный способ для гладкой кожи без раздражения. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все lady-shavers

      Плавное скольжение для бережного бритья

      • Бритва с одинарной сеткой
      • Зарядка в течение 8 часов
      • 1 аксессуар
      Плавающая сетка для гладкого бритья

      Плавающая сетка для гладкого бритья

      Плавающая сетка плотно прилегает к коже, мягко скользит и повторяет контуры лица, обеспечивая качественное, гладкое бритье.

      Триммер с закругленными кончиками защищает кожу от порезов

      Триммер с закругленными кончиками защищает кожу от порезов

      По обеим сторонам бритвенной сетки располагается триммер с закругленными кончиками, что обеспечивает гладкое скольжение бритвы и защищает кожу от порезов.

      Первый эпилятор S-образной формы

      Первый эпилятор S-образной формы

      Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.

      Использование на влажной и сухой коже (в ванной или душе)

      Использование на влажной и сухой коже (в ванной или душе)

      Бережная и комфортная процедура. Используйте прибор в душе или ванной: ручка с нескользящим покрытием гарантирует удобное применение как на сухой, так и на влажной коже.

      Индикатор уровня заряда

      Индикатор уровня заряда

      Индикатор уровня заряда информирует о низком или полном заряде аккумулятора, а также о выполнении зарядки бритвы.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Насадка-гребень
        Да
        Щеточка для чистки
        Да

      • Удобство использования

        Влажное и сухое бритье
        Да
        Беспроводные
        Да
        Ручка
        Эргономичная
        Индикатор батареи
        • Аккумулятор разряжен
        • Зарядка аккумулятора
        • Аккумулятор заряжен

      • Высокое качество

        Бритвенная головка
        Бритва с одинарной сеткой
        Функции для защиты кожи
        Закругленные кончики триммера

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        1 час
        Зарядка
        • Перезарядка
        • Время зарядки: 8 часов

      • Технические характеристики

        напряжение
        8 В
        Материал сетки
        Никель
        Количество бритвенных сеток
        1

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться