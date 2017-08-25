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Больше не доступен
Бритва с одинарной сеткой
Зарядка в течение 8 часов
1 аксессуар
Плавающая сетка плотно прилегает к коже, мягко скользит и повторяет контуры лица, обеспечивая качественное, гладкое бритье.
По обеим сторонам бритвенной сетки располагается триммер с закругленными кончиками, что обеспечивает гладкое скольжение бритвы и защищает кожу от порезов.
Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.
Награды
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
obana
25/08/2017
Україна
Больше никакого раздражения и вросших волос!
Целиком и полностью довольна своей покупкой. От обычного бритья у меня раздражение даже на ногах, восковая эпиляция, шугаринг -это во-первых, довольно больно, а во-вторых -- волосы врастают - а это ужас! Данной бритвой пользуюсь почти год, единственные моменты, которые я бы дополнила - это подсветка - с ней было бы еще удобнее) ну и мешочка для хранения нет - но это уже деталь, я сшила себе замечательный шёлковый мешочек для этой вещицы! В основном использую для сухого бритья, мне так комфортнее.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SatinShave Advanced BRL130/00 Электробритва для сухого и влажного бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SatinShave Advanced BRL130/00 Электробритва для сухого и влажного бритья
OlenaLa
26/06/2019
Україна
Чудова легенька, зручна бритва
Будучи власником чутливої шкіри зупинилася на даній бритві, поставила б шість зірочок, якщо б була така можливість, так як ні подразнень ні вростання більше немає, бритва легка, не дряпає, добре збриває волоски. Користуюсь більше 2-х років
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SatinShave Advanced BRL130/00 Електробритва для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SatinShave Advanced BRL130/00 Електробритва для вологого та сухого гоління
Натали
21/11/2018
Україна
Хорошая бритва
Все нравится. Только после 2-х лет использования треснула сетка. Подскажите возможно ли ее поменять?
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SatinShave Advanced BRL130/00 Електробритва для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SatinShave Advanced BRL130/00 Електробритва для вологого та сухого гоління