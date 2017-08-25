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  • Плавное скольжение для бережного бритья
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  • Плавное скольжение для бережного бритья
  • Плавное скольжение для бережного бритья
  • Плавное скольжение для бережного бритья
  • Плавное скольжение для бережного бритья
  • Плавное скольжение для бережного бритья
  • Плавное скольжение для бережного бритья
  • Плавное скольжение для бережного бритья
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  • Плавное скольжение для бережного бритья
  • Плавное скольжение для бережного бритья
  • Плавное скольжение для бережного бритья
  • Плавное скольжение для бережного бритья
  • Плавное скольжение для бережного бритья
  • Плавное скольжение для бережного бритья

Больше не доступен

SatinShave AdvancedЭлектробритва для сухого и влажного бритья

BRL130/00

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Плавное скольжение для бережного бритья
Гладкое и бережное бритье на ногах и других участках тела. Используйте женскую бритву SatinShave Advanced в душе или ванной. Простой и удобный способ для гладкой кожи без раздражения.
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Плавное скольжение для бережного бритья

  • Бритва с одинарной сеткой

  • Зарядка в течение 8 часов

  • 1 аксессуар

Плавающая сетка для гладкого бритья

Плавающая сетка для гладкого бритья

Плавающая сетка плотно прилегает к коже, мягко скользит и повторяет контуры лица, обеспечивая качественное, гладкое бритье.

Триммер с закругленными кончиками защищает кожу от порезов

Триммер с закругленными кончиками защищает кожу от порезов

По обеим сторонам бритвенной сетки располагается триммер с закругленными кончиками, что обеспечивает гладкое скольжение бритвы и защищает кожу от порезов.

Первый эпилятор S-образной формы

Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

    Кабель USB

    CP1788/01
    • Совместим только с устройствами с зарядкой через USB
    • Черный
    • Длина шнура: 92 см
    • 2-контактный

Награды

  • Award image AWARD-612378

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

25/08/2017

Україна

Україна

Больше никакого раздражения и вросших волос!

Целиком и полностью довольна своей покупкой. От обычного бритья у меня раздражение даже на ногах, восковая эпиляция, шугаринг -это во-первых, довольно больно, а во-вторых -- волосы врастают - а это ужас! Данной бритвой пользуюсь почти год, единственные моменты, которые я бы дополнила - это подсветка - с ней было бы еще удобнее) ну и мешочка для хранения нет - но это уже деталь, я сшила себе замечательный шёлковый мешочек для этой вещицы! В основном использую для сухого бритья, мне так комфортнее.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SatinShave Advanced BRL130/00 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SatinShave Advanced BRL130/00 Электробритва для сухого и влажного бритья

26/06/2019

Україна

Україна

Чудова легенька, зручна бритва

Будучи власником чутливої шкіри зупинилася на даній бритві, поставила б шість зірочок, якщо б була така можливість, так як ні подразнень ні вростання більше немає, бритва легка, не дряпає, добре збриває волоски. Користуюсь більше 2-х років

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SatinShave Advanced BRL130/00 Електробритва для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SatinShave Advanced BRL130/00 Електробритва для вологого та сухого гоління

21/11/2018

Україна

Україна

Хорошая бритва

Все нравится. Только после 2-х лет использования треснула сетка. Подскажите возможно ли ее поменять?

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SatinShave Advanced BRL130/00 Електробритва для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SatinShave Advanced BRL130/00 Електробритва для вологого та сухого гоління

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