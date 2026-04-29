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SatinShave Advanced Электробритва для сухого и влажного бритья
Больше не доступен
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Руководство с важными сведениями
Экологический паспорт - English (US)
Все (12)
Когда заменять сетку SatinShave?
Использование женской бритвы Satin в ванной и душе
Как использовать Philips SatinShave?
Эпиляция или бритье на влажной или сухой коже?
Безопасна ли бритвенная сетка для моей кожи?
Кабель USB
Philips SatinShave не заряжается
Раздражение кожи при использовании Philips Satin Ladyshave
Philips Ladyshave не работает
Женская бритва Philips издает громкие звуки
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