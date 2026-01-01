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  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
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  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования

Больше не доступен

Видеокамера HD

CAM102BU/00

Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого!

Видеокамера ESee CAM102 обеспечивает невероятно четкое изображение формата Full HD и сохранит для вас мельчайшие детали. Чтобы начать съемку, достаточно одного нажатия кнопки, после чего видеофайлы можно сразу воспроизвести на экране телевизора или отправить по Интернету. Встроенный USB-разъем максимально упрощает подключение.

Посмотреть все преимущества

Формат HD для самых ярких воспоминаний

Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого!

Включение одним нажатием для мгновенной съемки интересных моментов

Включение одним нажатием для мгновенной съемки интересных моментов

Теперь вы не пропустите ни одного интересного кадра. Функция быстрого включения видеокамеры Philips позволяет мгновенно начать съемку. Благодаря нескольким дополнительным функциям, таким как высокая скорость процессора и специальная обработка сигнала, включение видеокамеры Philips занимает всего две секунды. Простота и функциональность позволяет начать съемку фильма с высоким разрешением нажатием всего одной кнопки. С видеокамерой Philips вы всегда готовы запечатлеть удивительные моменты, не упустив ни малейшей детали.

Быстрый обмен по электронной почте или с помощью публикации на Facebook/YouTube

Быстрый обмен по электронной почте или с помощью публикации на Facebook/YouTube

Встроенное ПО Windows позволяет без проблем опубликовать фильмы на таких веб-сайтах, как YouTube, Facebook, Twitter и Vimeo. Пользователи Mac могут с легкостью сортировать, редактировать фильмы и обмениваться ими с помощью iMovie в iLife. Благодаря усовершенствованной технологии сжатия видеоформат HD (H.264), используемый в видеокамере Philips, позволяет создавать файлы меньшего размера по сравнению с файлами стандартных видеокамер, цифровых фотокамер и мобильных телефонов без потери качества видео для более быстрого обмена с друзьями! Данные файлы также поддерживаются другими программами, например iPhoto и Windows Movie Maker.

Прямое подключение к телевизору через HDMI для просмотра видео в высоком качестве

Прямое подключение к телевизору через HDMI для просмотра видео в высоком качестве

Технические характеристики

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