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Больше не доступен
CAM110RD/00
Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого!
Благодаря усовершенствованной технологии стабилизации изображения видеокамера ESee снимает великолепное видео высокой четкости Full HD. Кроме того, вы можете выбрать один из двух форматов записи: HD или формат для отправки видео по электронной почте, который позволяет передать и воспроизвести видео на экране ТВ в 4 раза быстрее.
Усовершенствованная технология стабилизации изображения позволяет записывать видео в отличном качестве, которыми вы всегда будете гордиться. Датчики с системой гиростабилизации и улучшенными алгоритмами обеспечивают запись видео без дрожания и искажения изображения. Эти датчики измеряют расстояние от земли до объектива камеры и выполняют корректировку в случае колебания видеокамеры. Данная улучшенная технология позволяет всегда добиваться четкости изображения, а также заснять лучшие моменты в вашей жизни.
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