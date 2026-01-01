Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого!

Благодаря усовершенствованной технологии стабилизации изображения видеокамера ESee снимает великолепное видео высокой четкости Full HD. Кроме того, вы можете выбрать один из двух форматов записи: HD или формат для отправки видео по электронной почте, который позволяет передать и воспроизвести видео на экране ТВ в 4 раза быстрее.