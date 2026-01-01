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Больше не доступен

Видеокамера HD

CAM300WH/00

Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого!

С видеокамерой ESee CAM300 снимать видео и делать фотографии в формате Full HD проще простого. Благодаря удобному сенсорному экрану 3", функциям мгновенного редактирования и быстрого просмотра вы сможете сразу просмотреть фотографии и видео на экране ТВ или отправить по Интернету.

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С сенсорным управлением

Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого!

Увеличенный срок службы аккумулятора позволяет заснять больше материала

Разрешение до 12 мегапикселей для высококачественных фотографий

Разрешение до 12 мегапикселей для высококачественных фотографий

Оживите воспоминания в мельчайших подробностях благодаря видео в формате full HD

Оживите воспоминания в мельчайших подробностях благодаря видео в формате full HD

Записывайте видео в высоком разрешении и просматривайте их в том же качестве (full HD 1080p). "1080" означает разрешение изображения (количество горизонтальных линий на экране); "P" обозначает прогрессивную развертку, или последовательное отображение строк в каждом кадре. Значение 1080p обеспечивает качество видео, превосходящее качество стандартных мобильных телефонов и цифровых камер. Кроме того, для видеокамеры используется тот же видеоформат, что и для проигрывателей Blu-ray и дисков — H.264. Этот современный формат обеспечивает превосходное качество изображения HD, позволяя сохранить воспоминания в формате видео высокого качества.

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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