Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
CAM300WH/00
Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого!
С видеокамерой ESee CAM300 снимать видео и делать фотографии в формате Full HD проще простого. Благодаря удобному сенсорному экрану 3", функциям мгновенного редактирования и быстрого просмотра вы сможете сразу просмотреть фотографии и видео на экране ТВ или отправить по Интернету.
Записывайте видео в высоком разрешении и просматривайте их в том же качестве (full HD 1080p). "1080" означает разрешение изображения (количество горизонтальных линий на экране); "P" обозначает прогрессивную развертку, или последовательное отображение строк в каждом кадре. Значение 1080p обеспечивает качество видео, превосходящее качество стандартных мобильных телефонов и цифровых камер. Кроме того, для видеокамеры используется тот же видеоформат, что и для проигрывателей Blu-ray и дисков — H.264. Этот современный формат обеспечивает превосходное качество изображения HD, позволяя сохранить воспоминания в формате видео высокого качества.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Отзывы