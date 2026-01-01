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Больше не доступен

Гибридный чехол

DLN1718/10

Защита и нескользящее покрытие

Чехол с прорезиненными вставками обеспечивает всестороннюю защиту корпуса, углов и панели iPad, а также оснащен прозрачным экраном для удобного обзора. Больше защиты, сохранение доступа ко всем элементам управления iPad и разъему док-станции.

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в одном тонком чехле

Защита и нескользящее покрытие

  • для iPad

Силикон предотвращает скольжение и обеспечивает защиту

Этот чехол сделан из мягкого силикона, который обеспечивает защиту плеера от царапин, а также защищает устройство от обычного износа.

Защита со всех сторон для уголков и передней панели

Материал чехла покрывает устройство со всех сторон, защищая его уголки и переднюю панель по периметру.

Полная функциональность и одновременная защита iPad

Пользуйтесь всеми функциями iPad при одновременной защите с помощью чехла с отверстиями для выключателя питания/режима ожидания, разъема док-станции и динамика.

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра - English (US)

  • PDF файл, 519.7 kB
  • 8 December 2023

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