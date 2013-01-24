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Защита и нескользящее покрытие
Чехол с прорезиненными вставками обеспечивает всестороннюю защиту корпуса, углов и панели iPad, а также оснащен прозрачным экраном для удобного обзора. Больше защиты, сохранение доступа ко всем элементам управления iPad и разъему док-станции. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Защита и нескользящее покрытие
Чехол с прорезиненными вставками обеспечивает всестороннюю защиту корпуса, углов и панели iPad, а также оснащен прозрачным экраном для удобного обзора. Больше защиты, сохранение доступа ко всем элементам управления iPad и разъему док-станции. Узнать обо всех преимуществах
Защита и нескользящее покрытие
Чехол с прорезиненными вставками обеспечивает всестороннюю защиту корпуса, углов и панели iPad, а также оснащен прозрачным экраном для удобного обзора. Больше защиты, сохранение доступа ко всем элементам управления iPad и разъему док-станции. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Защита и нескользящее покрытие
Чехол с прорезиненными вставками обеспечивает всестороннюю защиту корпуса, углов и панели iPad, а также оснащен прозрачным экраном для удобного обзора. Больше защиты, сохранение доступа ко всем элементам управления iPad и разъему док-станции. Узнать обо всех преимуществах
Гибридный чехол
Цена магазина Philips
Итого:
Этот чехол сделан из мягкого силикона, который обеспечивает защиту плеера от царапин, а также защищает устройство от обычного износа.
Материал чехла покрывает устройство со всех сторон, защищая его уголки и переднюю панель по периметру.
Наслаждайтесь всеми функциями iPad при одновременной защите с помощью чехла с отверстиями для выключателя питания/режима ожидания, разъема док-станции и динамика.
Этот чехол изготовлен из прочного материала, а его форма идеально соответствует форме устройства. Он легко и быстро надевается и обеспечивает дополнительный защитный слой на корпусе устройства.
Этот чехол разработан для обеспечения защиты при максимальной компактности, что позволяет легко носить устройство в сумке или рюкзаке для его защиты в поездке.
Материал чехла покрывает кнопки регулировки громкости, что обеспечивает лучший контроль и защищает устройство.
Совместимость
Дизайн и отделка
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка