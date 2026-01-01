Защита и нескользящее покрытие

Чехол с прорезиненными вставками обеспечивает всестороннюю защиту корпуса, углов и панели iPad, а также оснащен прозрачным экраном для удобного обзора. Больше защиты, сохранение доступа ко всем элементам управления iPad и разъему док-станции.