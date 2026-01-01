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Больше не доступен
DLN1718/10
Защита и нескользящее покрытие
Чехол с прорезиненными вставками обеспечивает всестороннюю защиту корпуса, углов и панели iPad, а также оснащен прозрачным экраном для удобного обзора. Больше защиты, сохранение доступа ко всем элементам управления iPad и разъему док-станции.
для iPad
Этот чехол сделан из мягкого силикона, который обеспечивает защиту плеера от царапин, а также защищает устройство от обычного износа.
Материал чехла покрывает устройство со всех сторон, защищая его уголки и переднюю панель по периметру.
Пользуйтесь всеми функциями iPad при одновременной защите с помощью чехла с отверстиями для выключателя питания/режима ожидания, разъема док-станции и динамика.