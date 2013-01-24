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    Гибридный чехол

    DLN1718/10
    Общая оценка / 5
    • Защита и нескользящее покрытие Защита и нескользящее покрытие Защита и нескользящее покрытие
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      Гибридный чехол

      DLN1718/10
      Общая оценка / 5

      Защита и нескользящее покрытие

      Чехол с прорезиненными вставками обеспечивает всестороннюю защиту корпуса, углов и панели iPad, а также оснащен прозрачным экраном для удобного обзора. Больше защиты, сохранение доступа ко всем элементам управления iPad и разъему док-станции. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гибридный чехол

      Защита и нескользящее покрытие

      Чехол с прорезиненными вставками обеспечивает всестороннюю защиту корпуса, углов и панели iPad, а также оснащен прозрачным экраном для удобного обзора. Больше защиты, сохранение доступа ко всем элементам управления iPad и разъему док-станции. Узнать обо всех преимуществах

      Защита и нескользящее покрытие

      Чехол с прорезиненными вставками обеспечивает всестороннюю защиту корпуса, углов и панели iPad, а также оснащен прозрачным экраном для удобного обзора. Больше защиты, сохранение доступа ко всем элементам управления iPad и разъему док-станции. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гибридный чехол

      Защита и нескользящее покрытие

      Чехол с прорезиненными вставками обеспечивает всестороннюю защиту корпуса, углов и панели iPad, а также оснащен прозрачным экраном для удобного обзора. Больше защиты, сохранение доступа ко всем элементам управления iPad и разъему док-станции. Узнать обо всех преимуществах

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        Гибридный чехол

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Защита и нескользящее покрытие

        в одном тонком чехле

        • для iPad

        Силикон предотвращает скольжение и обеспечивает защиту

        Этот чехол сделан из мягкого силикона, который обеспечивает защиту плеера от царапин, а также защищает устройство от обычного износа.

        Защита со всех сторон для уголков и передней панели

        Материал чехла покрывает устройство со всех сторон, защищая его уголки и переднюю панель по периметру.

        Полная функциональность и одновременная защита iPad

        Наслаждайтесь всеми функциями iPad при одновременной защите с помощью чехла с отверстиями для выключателя питания/режима ожидания, разъема док-станции и динамика.

        Надежная защита — просто и быстро

        Этот чехол изготовлен из прочного материала, а его форма идеально соответствует форме устройства. Он легко и быстро надевается и обеспечивает дополнительный защитный слой на корпусе устройства.

        Тонкий корпус легко умещается в сумке

        Этот чехол разработан для обеспечения защиты при максимальной компактности, что позволяет легко носить устройство в сумке или рюкзаке для его защиты в поездке.

        Закрытые кнопки для надежной защиты

        Материал чехла покрывает кнопки регулировки громкости, что обеспечивает лучший контроль и защищает устройство.

        Технические характеристики

        • Совместимость

          Совместим с
          iPad

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Черный и бесцветный
          Материалы
          TPE и поликарбонат

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Количество изделий в упаковке
          1
          Высота
          24,4  см
          Ширина
          25,4  см
          Глубина
          1,5  см
          Вес брутто
          0,11  кг
          Вес нетто
          0,015  кг
          Вес упаковки
          0,095  кг
          EAN
          87 12581 56180 2

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          36
          Длина
          52,1  см
          Ширина
          28,4  см
          Высота
          27,9  см
          Вес брутто
          5,308  кг
          Вес нетто
          0,54  кг
          Вес упаковки
          4,768  кг
          GTIN
          2 87 12581 56180 6

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          6
          Длина
          26,4  см
          Ширина
          7,9  см
          Высота
          24,9  см
          Вес брутто
          0,75  кг
          Вес нетто
          0,09  кг
          Вес упаковки
          0,66  кг
          GTIN
          1 87 12581 56180 9

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