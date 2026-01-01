Путешествуйте стильно с iPad

Путешествуйте стильно с мягким чехлом-папкой из искусственной кожи с прочным корпусом и удобной застежкой. Этот чехол легко превращается в подставку для удобного просмотра. Мягкая подкладка и встроенный держатель защитят ваш iPad в дороге.