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Больше не доступен
DLN1761/10
Улучшенная защита iPad
Трехслойный чехол можно использовать отдельно для переноски iPad или вместе с сумкой благодаря его компактному дизайну. Прочный материал снаружи, пористая прослойка из пенки в середине и мягкая безворсовая подкладка внутри обеспечивают безупречную защиту iPad.
для iPad 2
Этот чехол обеспечивает защиту устройства и придает ему элегантность.
Этот чехол разработан для обеспечения защиты при максимальной компактности, что позволяет легко носить устройство в сумке или рюкзаке для его защиты в поездке.
Удобный и стильный дизайн подходит для любого места и вписывается повсюду.