Ультратонкий чехол

Этот тонкий, но жесткий чехол сочетает в себе надежность и легкость для продолжительной защиты iPad и удобен при использовании в дороге. Прочный пластик защищает заднюю и боковые панели устройства, не препятствуя полному доступу к элементам управления.