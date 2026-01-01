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Больше не доступен
DLN1774/10
Ультратонкий чехол
Этот тонкий, но жесткий чехол сочетает в себе надежность и легкость для продолжительной защиты iPad и удобен при использовании в дороге. Прочный пластик защищает заднюю и боковые панели устройства, не препятствуя полному доступу к элементам управления.
для iPad 2
Отверстия в чехле обеспечивают удобный доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции, поэтому устройство можно использовать даже когда оно находится в чехле.
Этот прочный чехол сделан из поликарбоната, поэтому обеспечивает надежную и прозрачную защиту устройства.
Этот чехол изготовлен из прочного материала, а его форма идеально соответствует форме устройства. Он легко и быстро надевается и обеспечивает дополнительный защитный слой на корпусе устройства.