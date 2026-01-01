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Больше не доступен

Жесткий чехол

DLN1774/10

Ультратонкий чехол

Этот тонкий, но жесткий чехол сочетает в себе надежность и легкость для продолжительной защиты iPad и удобен при использовании в дороге. Прочный пластик защищает заднюю и боковые панели устройства, не препятствуя полному доступу к элементам управления.

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для стильной защиты обтекаемой формы

Ультратонкий чехол

  • для iPad 2

Доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции

Отверстия в чехле обеспечивают удобный доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции, поэтому устройство можно использовать даже когда оно находится в чехле.

Кристально-прозрачный поликарбонатовый чехол

Этот прочный чехол сделан из поликарбоната, поэтому обеспечивает надежную и прозрачную защиту устройства.

Надежная защита — просто и быстро

Этот чехол изготовлен из прочного материала, а его форма идеально соответствует форме устройства. Он легко и быстро надевается и обеспечивает дополнительный защитный слой на корпусе устройства.

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 363.7 kB
  • 20 November 2023

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