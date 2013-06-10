Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
- Шнур питания сети переменного тока
- Краткое руководство
- Гарантийный сертификат
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
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Система Philips Fidelio Primo — это способ по-новому услышать вашу любимую музыку. Она обеспечивает чистое и естественное звучание. Благодаря технологии AirPlay эта акустическая система воспроизводит музыку с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes без использования проводов. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оцените достоверность
Система Philips Fidelio Primo — это способ по-новому услышать вашу любимую музыку. Она обеспечивает чистое и естественное звучание. Благодаря технологии AirPlay эта акустическая система воспроизводит музыку с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes без использования проводов. Узнать обо всех преимуществах
Оцените достоверность
Система Philips Fidelio Primo — это способ по-новому услышать вашу любимую музыку. Она обеспечивает чистое и естественное звучание. Благодаря технологии AirPlay эта акустическая система воспроизводит музыку с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes без использования проводов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оцените достоверность
Система Philips Fidelio Primo — это способ по-новому услышать вашу любимую музыку. Она обеспечивает чистое и естественное звучание. Благодаря технологии AirPlay эта акустическая система воспроизводит музыку с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes без использования проводов. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводная акустическая док-станция Primo
Итого:
Двухканальная система с кольцевым излучающим динамиком ВЧ, используемая при необходимости высокого аудиофильского качества. Диафрагма устраняет резонанс, благодаря чему достигается частотный отклик 40 кГц. Вместе с отличными динамическими характеристиками и низким уровнем искажения данная технология позволяет в полной мере воспроизвести тончайшие нюансы музыки.
Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.
Многие акустические док-станции используют аналоговый выход iPod, iPhone или iPad, а затем снова преобразуют его в цифровой, что приводит к появлению шумов и снижению четкости. Но благодаря использованию цифрового выхода вашего плеера акустическая система сохраняет целостность аудиосигнала, что улучшает отношение сигнала/шума и четкость.
В разработанной Philips технологии FullSound используется инновационная цифровая обработка сигнала, что улучшает качество воспроизведения музыки. Динамический анализ музыкального контента и оптимизация звучания гарантируют четкий и мягкий звук.
В системе Bass-reflex используется фазоинвертор, настроенный для оптимальной громкости АС, что позволяет воспроизводить глубокие басы при использовании компактного корпуса. Тщательно продуманная специальная конструкция фазоинвертора обеспечивает необходимый поток воздуха и глубокие насыщенные басы даже при высоком уровне громкости, уменьшая при этом турбулентность, которая приводит к искажению.
Технология AirPlay обеспечивает потоковую передачу всей коллекции музыки iTunes на док-станции Fidelio. Воспроизведение выполняется беспроводным способом через программу iTunes на ПК, iPhone, iPad или iPod Touch с помощью любой АС с технологией AirPlay в вашем доме. Все что нужно сделать — это подключить АС к сети Wi-Fi. AirPlay также позволяет воспроизводить музыку одновременно через все динамики в каждой комнате. Позвольте любимой музыке сопровождать вас повсюду!
Слушайте музыку так, как нравится вам. Программа SoundStudio полностью передает управление музыкой в ваши руки. Она позволяет с помощью простых и удобных элементов управления настроить каждый компонент звука, используя только iPhone. Можно варьировать и подстраивать звучание на свой вкус. SoundStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира и получить еще больше удовольствия от музыки.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Большинство первоклассных устройств для меломанов имеют возможность отключения дисплея для получения самых ярких впечатлений от музыки и экономии электроэнергии. Это возможно благодаря датчику расстояния. Во время прогулок подсветка функциональных клавиш будет уменьшаться. От движения руки рядом с ними эти клавиши снова начнут светиться и устройством будет удобно пользоваться.
Совместимость
Приложение для iPod/iPhone/iPad
Громкоговорители
Аксессуары
Подключения
Размеры
Питание