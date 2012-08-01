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- Зарядная база
- Пульт ДУ
- Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
- Шнур питания сети переменного тока
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный сертификат
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
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Почувствуйте эмоции живого выступления
Акустическая технология SoundSphere поможет вам вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи. Элегантная акустическая док-станция Philips DS9800W/10 оснащена технологией AirPlay и позволяет воспроизводить музыкальные композиции с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Почувствуйте эмоции живого выступления
Акустическая технология SoundSphere поможет вам вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи. Элегантная акустическая док-станция Philips DS9800W/10 оснащена технологией AirPlay и позволяет воспроизводить музыкальные композиции с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes. Узнать обо всех преимуществах
Почувствуйте эмоции живого выступления
Акустическая технология SoundSphere поможет вам вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи. Элегантная акустическая док-станция Philips DS9800W/10 оснащена технологией AirPlay и позволяет воспроизводить музыкальные композиции с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Почувствуйте эмоции живого выступления
Акустическая технология SoundSphere поможет вам вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи. Элегантная акустическая док-станция Philips DS9800W/10 оснащена технологией AirPlay и позволяет воспроизводить музыкальные композиции с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes. Узнать обо всех преимуществах
Акустическая док-станция SoundSphere
Итого:
Почувствуйте красоту и энергию музыки с помощью технологии SoundSphere, которая передает каждую нотку в полностью оригинальном качестве. Благодаря чистому и четкому звучанию SoundSphere обеспечивает более глубокое и сильное впечатление от прослушивания. Звучание настолько естественно, что кажется, словно артисты выступают перед вами. Каждая акустическая система SoundSphere имеет встроенный ВЧ-динамик, который расположен над ее корпусом. ВЧ-динамик способен распространять более чистый звук во всех направлениях. Безупречная конструкция аудио кроссоверов и оптимальное расположение НЧ-динамика вокруг ВЧ-динамика уменьшает помехи и обеспечивает более естественное звучание.
В разработанной Philips технологии FullSound используется инновационная цифровая обработка сигнала, что улучшает качество воспроизведения музыки. Динамический анализ музыкального контента и оптимизация звучания гарантируют четкий и мягкий звук.
Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.
В системе Bass-reflex используется фазоинвертор, настроенный для оптимальной громкости АС, что позволяет воспроизводить глубокие басы при использовании компактного корпуса. Тщательно продуманная специальная конструкция фазоинвертора обеспечивает необходимый поток воздуха и глубокие насыщенные басы даже при высоком уровне громкости, уменьшая при этом турбулентность, которая приводит к искажению.
На протяжении всей истории человечества дерево использовалось для изготовления великолепных музыкальных инструментов. Благодаря своим природным акустическим свойствам оно продолжает применяться при создании лучших музыкальных инструментов и систем и в наши дни. Из дерева изготовлена не только АС; современные технологии изгибания древесины позволили создать корпус необходимой формы. Точно выверенная форма изгибов уменьшает вибрацию и устраняет искажение звука, обеспечивая реалистичное звучание.
Технология AirPlay обеспечивает потоковую передачу всей коллекции музыки iTunes на док-станции Fidelio. Воспроизведение выполняется беспроводным способом через программу iTunes на ПК, iPhone, iPad или iPod Touch с помощью любой АС с технологией AirPlay в вашем доме. Все что нужно сделать — это подключить АС к сети Wi-Fi. AirPlay также позволяет воспроизводить музыку одновременно через все динамики в каждой комнате. Позвольте любимой музыке сопровождать вас повсюду!
Слушайте музыку так, как нравится вам. Программа SoundStudio полностью передает управление музыкой в ваши руки. Она позволяет с помощью простых и удобных элементов управления настроить каждый компонент звука, используя только iPhone. Можно варьировать и подстраивать звучание на свой вкус. SoundStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира и получить еще больше удовольствия от музыки.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Подключение через вход AUX позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к АС с помощью входа AUX.
Прекрасные АС с деревянной отделкой имеет лакированное покрытие из семи слоев, каждый из которых аккуратно нанесен и отполирован. Блеск корпуса АС подобен блеску рояля — утонченный и элегантный внешний вид привносит изящество и очарование в ваш дом.
Зарядная док-станция, подходящая для всех iPod и iPhone, а также iPad, удобна для быстрой зарядки устройств Apple, что дает вам полный контроль над музыкальной коллекцией. Все устройства можно подключать, не вынимая из защитных чехлов и без специальных переходников. Теперь вы можете заряжать iPod, iPhone и iPad у себя под рукой и одновременно слушать музыку с заряжаемого устройства.
Совместимость
Приложение для iPod/iPhone/iPad
Громкоговорители
Аксессуары
Подключения
Размеры
Питание