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    Series 3300

    Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP3343/50
    Общая оценка / 5
    • Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе
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      Series 3300 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      EP3343/50
      Общая оценка / 5

      Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе

      Готовьте 6 разных вариаций горячего кофе одним касанием кнопки — с идеальной крема, ароматикой и температурой. LatteGo автоматически подготовит шелковую молочную пену для разновидностей кофе с молоком — систему очень легко настроить, а ее очистка занимает всего 10 секунд*. Узнать обо всех преимуществах

      Series 3300 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе

      Готовьте 6 разных вариаций горячего кофе одним касанием кнопки — с идеальной крема, ароматикой и температурой. LatteGo автоматически подготовит шелковую молочную пену для разновидностей кофе с молоком — систему очень легко настроить, а ее очистка занимает всего 10 секунд*. Узнать обо всех преимуществах

      Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе

      Готовьте 6 разных вариаций горячего кофе одним касанием кнопки — с идеальной крема, ароматикой и температурой. LatteGo автоматически подготовит шелковую молочную пену для разновидностей кофе с молоком — систему очень легко настроить, а ее очистка занимает всего 10 секунд*. Узнать обо всех преимуществах

      Series 3300 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе

      Готовьте 6 разных вариаций горячего кофе одним касанием кнопки — с идеальной крема, ароматикой и температурой. LatteGo автоматически подготовит шелковую молочную пену для разновидностей кофе с молоком — систему очень легко настроить, а ее очистка занимает всего 10 секунд*. Узнать обо всех преимуществах

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        Series 3300

        Series 3300

        Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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        Итого:

        Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе

        LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

        • 6 напитков
        • LatteGo
        • Белый и глянцевый черный
        6 горячих и освежающих напитков одним касанием кнопки

        6 горячих и освежающих напитков одним касанием кнопки

        Выбирайте из 5 популярных рецептов кофе — от классического эспрессо до американо, капучино, латте макиато и кофе со льдом — с наслаждайтесь идеальной крема, ароматикой и температурой. Также можно подать горячий кипяток для заваривания чая. Наша уникальная варочная система извлекает из кофейных зерен весь аромат благодаря менее быстрой экстракции при меньшей температуре. Докиньте в напиток кубики льда и наслаждайтесь вкусным и насыщенным кофе со льдом.

        LatteGo, самая простая в очистке система подачи молока: 2 элемента, без трубки

        LatteGo, самая простая в очистке система подачи молока: 2 элемента, без трубки

        LatteGo — это самая простая в очистке система подачи молока, которая состоит из 2 элементов без трубки; ее очистка занимает всего 10 секунд под проточной водой или в посудомоечной машине. Philips не предлагает автоматические программы очистки, поскольку для них потребуется дополнительная очистка.

        Простые инструкции и источники вдохновения в приложении Coffee+

        Простые инструкции и источники вдохновения в приложении Coffee+

        Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

        Простой выбор кофе и персонализация

        Легко выбирайте любимые напитки на современном сенсорном экране с цветными значками. Регулируйте настройки приготовления с функцией My Coffee Choice, включая крепость напитка, объем и уровень молочной пены, — все согласно вашим предпочтениям.

        Шелковая пена с LatteGo из разных видов молока

        Одним касанием кнопки LatteGo автоматически готовит шелковую молочную пену для разновидностей кофе с молоком — все благодаря мощной технологии циклонного взбивания, которая подходит и для растительных видов молока.

        Тихое приготовление ароматного кофе с системой SilentBrew

        Готовьте ароматный кофе без лишнего шума благодаря нашей ведущей в отрасли технологии SilentBrew, которая использует звуковой щит и тихий режим работы кофемолки для приятных впечатлений от процедуры приготовления кофе. Сертифицировано Quiet Mark.

        Насыщенный вкус с износостойкой керамической кофемолкой

        Раскройте все оттенки вкуса кофе с нашей износостойкой керамической кофемолкой. Для надежных керамических жернов можно выбрать из 12 уровней помола — от тонкого до крупного.

        До 5000 чашек** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaCleanlean

        При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек кофе**, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

        • Страна изготовления

          Разработано:
          Италия
          Сделано в
          Румыния

        • Персональные настройки

          Настройки крепости кофе
          3
          Объем кофе и молока
          Регулируемый
          Настройки помола
          12
          Регулировка крепости перед приготовлением
          Да
          Настройки температуры
          3

        • Разнообразные функции

          Кофе и другие напитки
          • Эспрессо
          • Кофе
          • Капучино
          • Латте макиато
          • Кофе со льдом
          • Горячая вода
          Приготовление молотого кофе
          Да
          Двойная порция
          Да
          Двойная порция молочного напитка
          Нет

        • Другие возможности

          Герметичная конструкция
          Да
          Съемная варочная группа
          Да
          Уведомления о необходимости удаления налета
          Да
          AquaClean
          Да

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Мерная ложка
          • Тест жесткости воды
          • Фильтр AquaClean
          • Тюбик со смазкой
          • Крышка для хранения LatteGo

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          100 см
          Напряжение
          230 В
          Частота
          50 Гц
          Емкость кувшина для молока
          0,26 л
          Емкость контейнера для отходов
          12 порции
          Вместительный резервуар для воды
          1,8 л
          Вес изделия
          8 кг
          Емкость для зерен
          275 г
          Контейнер для отходов
          Доступ с передней панели
          Емкость для воды
          Доступ с передней панели
          Совместимость с фильтром
          AquaClean
          Давление помпы
          15 бар
          Цвет и отделка
          Белый и глянцевый черный
          Габариты изделия
          246x371x433 мм

        • Общие характеристики

          Регулируемый по высоте носик
          85–145 мм
          Решение для напитков с молоком
          LatteGo
          Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
          • Поддон для капель
          • LatteGo
          Простая очистка и обслуживание
          Совместимо с фильтром AquaClean
          Пользовательский интерфейс
          Цветной сенсорный дисплей

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Забота об окружающей среде

          Экорежим
          Да
          Маркировка энергоэффективности
          Класс A
          Потребляемая мощность при заваривании
          230 Вт
          Упаковка пригодна для вторичной переработки
          >95 %

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            • Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2023 г.
            • *На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.

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            О Philips
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            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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