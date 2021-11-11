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Все серии

  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий

Больше не доступен

PowerPro DuoРучной беспроводной пылесос "2 в 1"

FC6168/01

4.7
| (21) Отзывы | 95% рекомендуют этот продукт
Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
Новый Philips PowerPro Duo обеспечивает превосходные результаты очистки твердых напольных и ковровых покрытий. Технология PowerCyclone поддерживает высокую мощность всасывания для отличной производительности. Насадка TriActive Turbo собирает больше пыли и шерсти за один прием.
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Благодаря PowerCyclone и насадке TriActive Turbo

Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий

  • 2 в 1

  • 18 В

  • Без мешков для мусора

  • 2 аксессуара

Максимальная производительность с технологией PowerCyclone

Максимальная производительность с технологией PowerCyclone

Технология PowerCyclone обеспечивает идеальные результаты уборки за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) воздуховод изогнутой формы усиливает циркуляцию воздуха и обеспечивает эффективное оседание частичек пыли в циклонической камере.

Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.

Мощные литий-ионные батареи 18 В обеспечивают долгую работу

Мощные литий-ионные батареи 18 В обеспечивают долгую работу

Мощные литий-ионные батареи 18 В работают дольше, чем обычные батареи. Кроме того, они гораздо легче, что значительно упрощает уборку.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.7

из 5

21

Отзывы

95%

рекомендуют этот продукт

4
2
1

11/11/2021

Україна

Україна

Завжди поруч

Задоволений даним пристроєм. Заряда батереї вистачає. Всі дрібні прибирання виконуються саме ним.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

11/11/2021

Україна

Україна

Для маленької квартири цілком достатньо

Якісні матеріали, ніде нічого не люфтує. Акумулятора цілком вистачає на тиждень щоденного використання. Зручно мити фільтр.

Плюсы

якість матеріалів, ємність акумулятора

Минусы

немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

26/10/2021

Україна

Україна

Отличный пылесос

Пользуюсь уже 9 месяцев. Очень довольна выбором. В квартире живут кот и собака, поэтому приходится ежедневно бороться с шерстью. Благодаря этому плесососу проблема решена.

Плюсы

Отлично убирает пыль и шерсть

Минусы

Не обнаружено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

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      Примечания

      1. Внутрикорпоративное тестирование Philips. По сравнению с FC8455/FC8456.