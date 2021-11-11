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Больше не доступен
2 в 1
18 В
Без мешков для мусора
2 аксессуара
Технология PowerCyclone обеспечивает идеальные результаты уборки за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) воздуховод изогнутой формы усиливает циркуляцию воздуха и обеспечивает эффективное оседание частичек пыли в циклонической камере.
Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.
Мощные литий-ионные батареи 18 В работают дольше, чем обычные батареи. Кроме того, они гораздо легче, что значительно упрощает уборку.
4.7
из 5
21
Отзывы
95%
рекомендуют этот продукт
aal7820
11/11/2021
Україна
Завжди поруч
Задоволений даним пристроєм. Заряда батереї вистачає. Всі дрібні прибирання виконуються саме ним.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Saha078
11/11/2021
Україна
Для маленької квартири цілком достатньо
Якісні матеріали, ніде нічого не люфтує. Акумулятора цілком вистачає на тиждень щоденного використання. Зручно мити фільтр.
Плюсы
якість матеріалів, ємність акумулятора
Минусы
немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Валерияю
26/10/2021
Україна
Отличный пылесос
Пользуюсь уже 9 месяцев. Очень довольна выбором. В квартире живут кот и собака, поэтому приходится ежедневно бороться с шерстью. Благодаря этому плесососу проблема решена.
Плюсы
Отлично убирает пыль и шерсть
Минусы
Не обнаружено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Внутрикорпоративное тестирование Philips. По сравнению с FC8455/FC8456.