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PowerPro Duo Ручной беспроводной пылесос "2 в 1"
Больше не доступен
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FC6168/01
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Eco passport Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick FC6168/01 - English (US)
Все (8)
Совместимы ли аксессуары моего пылесоса Philips с другими моделями?
Как долго заряжается пылесос Philips PowerPro Duo?
Как заменить батареи на пылесосе Philips?
Где указан номер модели / серийный номер пылесоса Philips?
Как очищать щетку пылесоса Philips?
Мой беспроводной пылесос Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo всасывает недостаточно мощно
Щетка беспроводного пылесоса PowerPro не вращается
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