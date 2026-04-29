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PowerPro Duo Ручной беспроводной пылесос "2 в 1"

Больше не доступен

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PowerPro DuoРучной беспроводной пылесос "2 в 1"

FC6168/01

PowerPro Duo Ручной беспроводной пылесос "2 в 1"

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Eco passport Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless - English (US)

  • PDF файл, 100.4 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick FC6168/01 - English (US)

  • ZIP файл, 1.5 MB
  • 13 March 2026

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