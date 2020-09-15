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  • Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
  • Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
  • Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
  • Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
  • Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
  • Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
  • Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
  • Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
  • Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
  • Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
  • Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
  • Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
  • Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
  • Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
  • Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
  • Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
  • Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
  • Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
  • Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
  • Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах

Больше не доступен

SpeedProБеспроводной вертикальный пылесос

FC6727/01

4.4
| (95) Отзывы | 83% рекомендуют этот продукт
Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора загрязнений даже в самых сложных местах — у стен, вокруг мебели и в углах.
Посмотреть все преимущества

Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах

  • Насадка с системой всасывания 180°

  • 21,6 В, до 40 мин

  • "2 в 1": пылесос и ручной пылесос

  • Мини-насадка "Турбо", доп. фильтр

Собирает до 98 % пыли и грязи каждым движением

Собирает до 98 % пыли и грязи каждым движением

Насадка с системой всасывания 180° мощно и точно убирает до 98 % грязи и пыли каждым движением — на всех напольных покрытиях и даже в труднодоступных участках.

Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь

Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь

Пыль, пух, волосы и крошки будет легко заметить благодаря LED-подсветке в насадке SpeedPro. Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь во время уборки.

До 40 минут эффективной работы благодаря литий-ионным аккумуляторам 21,6 В

До 40 минут эффективной работы благодаря литий-ионным аккумуляторам 21,6 В

Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 21,6 В обеспечивают до 40 минут работы в нормальном режиме и 20 минут в турборежиме.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.4

из 5

95

Отзывы

83%

рекомендуют этот продукт

15/09/2020

Україна

Україна

Не заменимый в доме

Купила этот пылесос так как просто устала убирать квартиру по 5 раз стационарным пылесосом. У меня нет ковров, темный пол и дети которые постоянно что то едят (печенье, хлеб, бублики) для меня этот "электровеник" просто супер: всегда под рукой, очень маневренный, везде можно им достать, а то что палка превращается в такую мини щетку и ею можно пройти и на плинтусах и на карнизах это большой+. Имеет два режима и турбощетку. на 80 квадратов мне хватает заряда на 3 дня. Из недостатков хотелось бы по мощнее хотя не могу сказать что пропускает. хотела купить робот но выбрала этот и не прогадала. Надеюсь прослужит долго!!!!

Плюсы

маневренный, удобный

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SpeedPro FC6724/01 Беспроводной вертикальный пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SpeedPro FC6724/01 Беспроводной вертикальный пылесос

06/05/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Все сподобалось! Пара нюансів котрі помітив під час використання: Єдине, що мені було б зручніше якщо дві насадки були поєднані, бо виходить що треба спочатку пропилесосити насадкою 180 аби пил по максимуму прибрати, а потім вже робити вологе прибирання, бо насадка для всмоктування пилу працює посередньо у порівнянні із насадкою 180. Насадка для меблів шерсть від кота зовсім не вбирає, але пил і інший бруд вбирала.

Плюсы

Вже порекомендував і вже купили

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

04/09/2024

Україна

Україна

Виріб супер...але

Пилосос супер. Мріяла про нього і в жовтні того року придбала. Була їм дуже задоволена. Але як місяць перестала крутитись щітка і все..тепер проблема з прибиранням. В магазині, де купувала сказали звертатись до сервісного центру. А ось де він знаходиться не повідомили. Додзвонитися на лінію Філіпс не реально. Весь час в очікуванні

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

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      Примечания

      1. Мойте фильтр руками раз в 2 недели для оптимальных результатов. Мойте, пока при выжимании вода не будет чистой. Дайте фильтру высохнуть в течение 24 часов перед повторным использованием.