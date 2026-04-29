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SpeedPro Беспроводной вертикальный пылесос

Больше не доступен

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SpeedProБеспроводной вертикальный пылесос

FC6727/01

SpeedPro Беспроводной вертикальный пылесос

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 634.7 kB
  • 24 March 2026

Important Information Manual Philips SpeedPro Cordless Stick vacuum cleaner

  • PDF файл, 371.1 kB
  • 13 March 2026

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