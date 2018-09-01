Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    SpeedPro Max Aqua

    Беспроводной вертикальный пылесос

    FC6903/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта
    • Беспроводной пылесос для быстрой уборки* Беспроводной пылесос для быстрой уборки* Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
      -{discount-value}

      SpeedPro Max Aqua Беспроводной вертикальный пылесос

      FC6903/01
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        SpeedPro Max Aqua

        SpeedPro Max Aqua

        Беспроводной вертикальный пылесос

        - {discount-value}

        Итого:

        Беспроводной пылесос для быстрой уборки*

        с системой "3 в 1"

        • Насадка с функцией всасывания 360°
        • 25,2 В, время работы до 75 мин
        • Пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
        • Встроенные аксессуары
        Насадка с функцией всасывания 360° быстрее собирает пыль и грязь

        Насадка с функцией всасывания 360° быстрее собирает пыль и грязь

        Насадка с функцией всасывания 360° быстрее собирает пыль и грязь

        До 75 минут* эффективной уборки благодаря литий-ионному аккумулятору 25,2 В

        До 75 минут* эффективной уборки благодаря литий-ионному аккумулятору 25,2 В

        Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 25,2 В обеспечивают до 75 минут работы в режиме Eco, 35 минут в нормальном режиме и 25 минут в турборежиме.

        Электродвигатель PowerBlade создает воздушный поток высокой мощности (>1000 л/мин)

        Электродвигатель PowerBlade создает воздушный поток высокой мощности (>1000 л/мин)

        Цифровой электродвигатель PowerBlade обеспечивает воздушный поток высочайшей мощности (>1000 л/мин), благодаря чему и возможно использование насадки с функцией всасывания 360°. Зарегистрируйтесь на веб-сайте Philips.com в течение 3 месяцев со дня покупки и получите бесплатную 5-летнюю гарантию на электродвигатель!

        Для различных типов пыли с AquaBoost для устойчивых загрязнений

        Для различных типов пыли с AquaBoost для устойчивых загрязнений

        Уникальная система сухой и влажной уборки контролирует количество поступающей воды во время всего процесса уборки твердых напольных покрытий. Насадки из микрофибры легко стирать вручную или в стиральной машине.

        Быстрая очистка даже под низкой мебелью

        Быстрая очистка даже под низкой мебелью

        SpeedPro Max отличается превосходной маневренностью, поскольку пылесборник расположен вверху корпуса, так что он может проникать под низкую мебель под очень острым углом к полу.

        PowerCyclone 8 — наша самая мощная безмешковая технология

        PowerCyclone 8 — наша самая мощная безмешковая технология

        PowerCyclone 8 — это наша лучшая технология для безмешковых пылесосов, которой теперь оснащены и беспроводные пылесосы. Эта технология обеспечивает более высокую мощность всасывания в течение более продолжительного времени.

        Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка

        Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка

        Аксессуары легко достать и установить. Съемный ручной блок превращает SpeedPro Max в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой.

        Насадка с LED-подсветкой позволяет увидеть незаметную пыль

        Насадка с LED-подсветкой позволяет увидеть незаметную пыль

        Пыль, шерсть, волосы и крошки не останутся незамеченными благодаря светодиодной подсветке на насадке SpeedPro Max.

        Трехступенчатая система фильтрации для высокой мощности всасывания надолго

        Трехступенчатая система фильтрации для высокой мощности всасывания надолго

        Благодаря трехступенчатой системе фильтрации в двигатель попадает только чистый воздух, что защищает его внутренние элементы

        "3 в 1": насадка с функцией всасывания 360°, пылесос/влажная уборка/ручной пылесос

        "3 в 1": насадка с функцией всасывания 360°, пылесос/влажная уборка/ручной пылесос

        "3 в 1": насадка с функцией мощного всасывания 360°, уникальная система для сухой/влажной уборки и встроенный ручной пылесос

        • Насадки и аксессуары

          Стандартная насадка
          Сухая и влажная уборка
          Аксессуары в комплекте
          • Адаптер питания от сети переменного тока
          • Насадка из микрофибры
          • Встроенная щетка
          Дополнительная насадка
          Насадка с функцией всасывания 360°

        • Дизайн

          цвет
          Неоновый голубой

        • Вес и габариты

          Вес изделия
          2,732  кг

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          Более 90% переработанных материалов
          Инструкция по эксплуатации
          из 100% переработанной бумаги

        • Рабочие параметры

          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Уровень интенсивности звука
          84  дБ
          Напряжение батареи
          25,2  В
          Время зарядки
          5  часов
          Время работы
          75  мин
          Время работы (турборежим)
          25  мин
          Воздушный поток (макс)
          1000  л/мин.
          Площадь обрабатываемой поверхности без дозаправки емкости
          60  м²

        • Фильтрация

          Вместительность пылесборника
          0,6  л
          Фильтр защиты электродвигателя
          Моющийся фильтр

        • Удобство использования

          Вместительность емкости для чистой воды (макс.)
          0.28  л
          Моющие средства, которые можно использовать
          прозрачное моющее средство или просто вода

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • По сравнению с 10 самыми популярными беспроводными пылесосами >300€ в Германии в 2017 году, компанией Philips были разработаны процедуры испытаний по очистке твердого напольного покрытия от сильных загрязнений в соответствии с международным стандартом IEC60312-1 (январь, 2018 г.)
            • С системой сухой и влажной уборки
            © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. Все права защищены.

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.