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Больше не доступен
Насадка с функцией всасывания 360°
25,2 В, время работы до 75 мин
Пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
Встроенные аксессуары
Насадка с функцией всасывания 360° быстрее собирает пыль и грязь
Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 25,2 В обеспечивают до 75 минут работы в режиме Eco, 35 минут в нормальном режиме и 25 минут в турборежиме.
Цифровой двигатель PowerBlade обеспечивает высочайшую мощность всасывания — более 1000 л/мин, — благодаря чему и возможно использование насадки с функцией всасывания 360°. Зарегистрируйтесь на веб-сайте Philips.com в течение 3 месяцев со дня покупки и получите бесплатную 5-летнюю гарантию на двигатель!
4.8
из 5
123
Отзывы
94%
рекомендуют этот продукт
Alaska500
05/12/2020
Україна
класно
убрал всю шерсть от животных. дети стоят в очереди за работой
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Беспроводной вертикальный пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Беспроводной вертикальный пылесос
гуфія
06/05/2020
Україна
функциональный
Приобрели сравнительно не давно, раньше пользовались мешком. очень переживала так как и ковры и животные, дети ... в общем, такой быстрой и качественной уборки у нас еще не было! теперь у нас очередь кто будет пылесосить. Его достоинства в щетке с подсветкой и в мощности аккумулятора. дополнительные щетки тоже справляются со своей работой но ними пользуюсь реже. очень просто за ним ухаживать, по сути отличная замена мешкам и колбам... а главное он мало места занимает легкий простой. очень даже советую пылесос
Плюсы
мощность щетка
Минусы
хотелось бы в других цветах
Этот отзыв про SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Беспроводной вертикальный пылесос
Этот отзыв про SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Беспроводной вертикальный пылесос
cherrybomb22
17/04/2020
Україна
Отличный пылесос!
Пылесос не громоздкий, не нужно включать в розетку, так как работает от аккумулятора.Очень удобная турбощетка с подсветкой. Так же есть функция влажной уборки и возможность использовать его как ручной пылесос, можно даже пропылесосить в машине. Пользуюсь этим пылесосом уже полгода и очень довольна !
Плюсы
Пылесос 3в1, турбощетка с подсветкой, удобен в использовании
Минусы
нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Моющий беспроводной пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Моющий беспроводной пылесос
По сравнению с 10 самыми популярными беспроводными пылесосами >300€ в Германии в 2017 году, компанией Philips были разработаны процедуры испытаний по очистке твердого напольного покрытия от сильных загрязнений в соответствии с международным стандартом IEC60312-1 (январь, 2018 г.)
С системой сухой и влажной уборки