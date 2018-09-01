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Беспроводной вертикальный пылесос
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Насадка с функцией всасывания 360° быстрее собирает пыль и грязь
Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 25,2 В обеспечивают до 75 минут работы в режиме Eco, 35 минут в нормальном режиме и 25 минут в турборежиме.
Цифровой электродвигатель PowerBlade обеспечивает воздушный поток высочайшей мощности (>1000 л/мин), благодаря чему и возможно использование насадки с функцией всасывания 360°. Зарегистрируйтесь на веб-сайте Philips.com в течение 3 месяцев со дня покупки и получите бесплатную 5-летнюю гарантию на электродвигатель!
Уникальная система сухой и влажной уборки контролирует количество поступающей воды во время всего процесса уборки твердых напольных покрытий. Насадки из микрофибры легко стирать вручную или в стиральной машине.
SpeedPro Max отличается превосходной маневренностью, поскольку пылесборник расположен вверху корпуса, так что он может проникать под низкую мебель под очень острым углом к полу.
PowerCyclone 8 — это наша лучшая технология для безмешковых пылесосов, которой теперь оснащены и беспроводные пылесосы. Эта технология обеспечивает более высокую мощность всасывания в течение более продолжительного времени.
Аксессуары легко достать и установить. Съемный ручной блок превращает SpeedPro Max в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой.
Пыль, шерсть, волосы и крошки не останутся незамеченными благодаря светодиодной подсветке на насадке SpeedPro Max.
Благодаря трехступенчатой системе фильтрации в двигатель попадает только чистый воздух, что защищает его внутренние элементы
"3 в 1": насадка с функцией мощного всасывания 360°, уникальная система для сухой/влажной уборки и встроенный ручной пылесос
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