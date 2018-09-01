PowerCyclone 8 — наша самая мощная безмешковая технология

PowerCyclone 8 — это наша лучшая технология для безмешковых пылесосов, которой теперь оснащены и беспроводные пылесосы. Эта технология обеспечивает более высокую мощность всасывания в течение более продолжительного времени.