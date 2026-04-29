КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

SpeedPro Max Aqua Беспроводной вертикальный пылесос

Больше не доступен

Поддержка

SpeedPro Max AquaБеспроводной вертикальный пылесос

FC6903/01

SpeedPro Max Aqua Беспроводной вертикальный пылесос

Больше не доступен

В магазин

Зарегистрируйте свой продукт

Получить

Зарегистрируйте продукт в течение 90 дней с даты покупки и получите дополнительный сервис.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 634.9 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips SpeedPro Max Aqua Cordless Stick vacuum cleaner

  • PDF файл, 592.5 kB
  • 13 March 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь