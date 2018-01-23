Cпешу поделиться свежим впечатлением после первого использования. Начну пожалуй с того, что пылесос совершенно не эргономичный, это удивительно ведь все таки Philips а не какой то no name, во время уборки шланг перекручивается изза бестолкового крепления к корпусу, поднять и перенести его тоже невозможно так как ручка заставляет делать это в вертикальном положении, а при переворачивании пылесос царапает паркет черной пластиковой ножкой. Такое впечатление, что его ни разу не тестировали ни на стадии проекта ни после производства. Кстати черные царапины это то, что этот пылесос вам гарантирует, особенно "встроенная" насадка-щетка в этом деле преуспела. Вообще то идея хорошая, но исполнение ужасное. После первой же уборки этих черных линий по всей квартире огромное количество. Качество сборки и материалов ниже среднего - Китай в чистом виде. В целом я не доволен этой покупкой, от вещи на которой написано Philips я ожидал большего, по крайне мере я думал, что им будет просто удобно убирать, а оказалось с точностью наоборот. Теперь вот думаю как быть с этим чудом, очень не приятно, но думаю стоит вернуть в магазин, по тому что от бытовой техники я люблю получать удовольствие, а от этой вещи одно разочарование.