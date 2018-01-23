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Больше не доступен
FC8585/01
Высокая мощность всасывания. Для тщательной уборки.
Новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает идеальные результаты уборки и гигиеничное удаление пыли. Технология AirflowMax поддерживает максимальную мощность всасывания до полного заполнения мешка*. Насадка MultiClean эффективно удаляет пыль на всех типах напольных покрытий.
2100 Вт
Фильтр HEPA 13
4 л
Уникальная технология AirflowMax помогает поддерживать мощность всасывания на высоком уровне еще дольше* — в течение всего срока эксплуатации мешка. Эффективность технологии основана на трех ключевых факторах: 1) уникальный профиль ребер внутри пылесборника максимально усиливает поток воздуха вокруг мешка, позволяя использовать весь его объем; 2) специальная конструкция вместительного контейнера для сбора пыли обеспечивает равномерное наполнение мешка; 3) высококачественный и волокнистый материал позволяет не забиваться порам мешка пылью, поэтому мощность всасывания не уменьшается.
Новая насадка MultiClean гарантирует тщательную очистку всех типов напольных покрытий. Насадка оснащена большим фронтальным отверстием для захвата крупного мусора, при этом она плотно прилегает к полу и собирает даже самую мелкую пыль.
Пылесос оснащен специальными отделениями для насадок, чтобы во время уборки вам не пришлось возвращаться за нужным аксессуаром. Мягкая щетка для пыли находится в ручке прибора, поэтому она всегда готова к использованию.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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3.0
из 5
1
Отзыв
Snoopy
23/01/2018
Україна
Не рекомендую никому
Cпешу поделиться свежим впечатлением после первого использования. Начну пожалуй с того, что пылесос совершенно не эргономичный, это удивительно ведь все таки Philips а не какой то no name, во время уборки шланг перекручивается изза бестолкового крепления к корпусу, поднять и перенести его тоже невозможно так как ручка заставляет делать это в вертикальном положении, а при переворачивании пылесос царапает паркет черной пластиковой ножкой. Такое впечатление, что его ни разу не тестировали ни на стадии проекта ни после производства. Кстати черные царапины это то, что этот пылесос вам гарантирует, особенно "встроенная" насадка-щетка в этом деле преуспела. Вообще то идея хорошая, но исполнение ужасное. После первой же уборки этих черных линий по всей квартире огромное количество. Качество сборки и материалов ниже среднего - Китай в чистом виде. В целом я не доволен этой покупкой, от вещи на которой написано Philips я ожидал большего, по крайне мере я думал, что им будет просто удобно убирать, а оказалось с точностью наоборот. Теперь вот думаю как быть с этим чудом, очень не приятно, но думаю стоит вернуть в магазин, по тому что от бытовой техники я люблю получать удовольствие, а от этой вещи одно разочарование.
Этот отзыв про Performer Active FC8585/01 Мешковый пылесос
Этот отзыв про Performer Active FC8585/01 Мешковый пылесос
Мощность всасывания Philips Perfromer Active по сравнению с Philips Powerlife FC8322/09, протестировано в соответствии со стандартом МЭК 60312-1:2011