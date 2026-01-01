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Больше не доступен
FM12FD170B/00
Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!
Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB MOTION от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.
128 ГБ
Motion Edition 2.0
Емкость 128 Гб позволяет хранить большие объемы данных, обмениваться и делиться ими при подключении через USB-порт персонального компьютера или ноутбука.
Выберите свой стильный цвет: лимонно-желтый, карамельно-розовый, ультрафиолет, салатный, синий электрик или оранжевый рассвет, храните и передавайте свои данные на ярком носителе
Выбери свой стильный цвет: карамельно-розовый, фиолетово-пурпурный, желто-зеленый или электрик, храните и передавайте свои данные на ярком носителе