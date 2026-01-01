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Больше не доступен
FM12FD170E/00
Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!
Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB MOTION от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.
128 ГБ
Motion Edition 2.0
3 шт. в упаковке
Емкость 128 Гб позволяет хранить большие объемы данных, обмениваться и делиться ими при подключении через USB-порт персонального компьютера или ноутбука.
Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.
Маркировка и перфорация на упаковке показывают, как легче всего открыть упаковку и быстро и без проблем получить доступ к накопителю USB.