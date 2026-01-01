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Больше не доступен
FM16FD175D/00
Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!
Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB MOTION от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.
16 ГБ
Motion Edition 3.2
2 шт. в упаковке
Выбери свой стильный цвет: карамельно-розовый, фиолетово-пурпурный, желто-зеленый или электрик, храните и передавайте свои данные на ярком носителе
Емкость памяти 16 ГБ позволяет обмениваться большими объемами данных через порт USB переносного или персонального компьютера.
Если загорается светодиодный индикатор, это говорит о том, что дисковод правильно подключен и готов к работе, а быстрое мигание индикатора свидетельствует о процессе копирования файлов.