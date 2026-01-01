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        Больше не доступен

        Флэш-накопитель USB

        FM32FD180D/00

        Легкий, компактный, переносной

        Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB STAR от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

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        Мгновенный перенос файлов

        Легкий, компактный, переносной

        • 32 ГБ

        • Star Edition 2.0

        • 2 шт. в упаковке

        Индикатор работы загорается при копировании файлов

        Если загорается светодиодный индикатор, это говорит о том, что дисковод правильно подключен и готов к работе, а быстрое мигание индикатора свидетельствует о процессе копирования файлов.

        Защитный колпачок создан для вашего удобства

        Колпачок невозможно потерять! Он встроен в дизайн, поэтому всегда прикреплен к накопителю USB. Чтобы приступить к работе, достаточно просто снять и повернуть колпачок, вставить накопитель и начать работу.

        Легко открыть и удобно распаковывать

        Маркировка и перфорация на упаковке показывают, как легче всего открыть упаковку и быстро и без проблем получить доступ к накопителю USB.

        Технические характеристики

        Инструкции и документация

        Локализованная торговая брошюра

        • PDF файл, 73.1 kB
        • 21 July 2026

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        • • Уникальные предложения