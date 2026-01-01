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Больше не доступен
FM32FD180D/00
Легкий, компактный, переносной
Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB STAR от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.
32 ГБ
Star Edition 2.0
2 шт. в упаковке
Если загорается светодиодный индикатор, это говорит о том, что дисковод правильно подключен и готов к работе, а быстрое мигание индикатора свидетельствует о процессе копирования файлов.
Колпачок невозможно потерять! Он встроен в дизайн, поэтому всегда прикреплен к накопителю USB. Чтобы приступить к работе, достаточно просто снять и повернуть колпачок, вставить накопитель и начать работу.
Маркировка и перфорация на упаковке показывают, как легче всего открыть упаковку и быстро и без проблем получить доступ к накопителю USB.