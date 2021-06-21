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  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron

Больше не доступен

EcoCareПаровой утюг

GC3760/02

4.8

| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.

Благодаря инновационной технологии мощность пара в этом паровом утюге Philips используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в утюге являются вторично переработанными.

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с автоматическим энергосберегающим режимом, 30 % переработанных материалов

100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.

  • Система автоотключения

Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.

Мягкая ручка для комфорта при длительном глажении

Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.

Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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4.8

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

21/06/2021

Україна

Україна

Виріб рекомендую, всім хто шукає праску

Дуже гарна, зручна праска, робить свою работу на 5

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EcoCare GC3760/02 Парова праска

Дата пользования 2020-06-21

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EcoCare GC3760/02 Парова праска

Дата пользования 2020-06-21

10/04/2019

Україна

Україна

Гарна та якясна праска

Дуже гарна праска. Якісна збірка. Користуюся біле 5 років. На цей час, жодних нарікань. Накипу практично немає, заливаю фільтровану воду. Складки і заломи відмінно відпрасовувати. Дуже подобається функція самовимикання.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EcoCare GC3760/02 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EcoCare GC3760/02 Парова праска

02/04/2019

Україна

Україна

У утюга есть отличная функция автоматического отключения если вдруг забыли выключить.

Безотказный утюг, работает отлично, хорошо отпаривает,гладит. Хорошая мощность, нагрев быстрый, очень удобен в руке .

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EcoCare GC3760/02 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EcoCare GC3760/02 Парова праска

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Примечания

  1. Экономия до 25 % электроэнергии на основании данных IEC 603311, по сравнению с моделью RI3320 в режиме максимального нагрева