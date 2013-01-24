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    EcoCare

    Паровой утюг

    GC3760/02
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • 100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*. 100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*. 100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.
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      EcoCare Паровой утюг

      GC3760/02
      Общая оценка / 5
      1 награда

      100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.

      Благодаря инновационной технологии мощность пара в этом паровом утюге Philips используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в утюге являются вторично переработанными. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      EcoCare Паровой утюг

      100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.

      Благодаря инновационной технологии мощность пара в этом паровом утюге Philips используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в утюге являются вторично переработанными. Узнать обо всех преимуществах

      100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.

      Благодаря инновационной технологии мощность пара в этом паровом утюге Philips используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в утюге являются вторично переработанными. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      EcoCare Паровой утюг

      100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.

      Благодаря инновационной технологии мощность пара в этом паровом утюге Philips используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в утюге являются вторично переработанными. Узнать обо всех преимуществах

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        EcoCare

        EcoCare

        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

        Итого:

        100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.

        с автоматическим энергосберегающим режимом, 30 % переработанных материалов

        • Система автоотключения
        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

        Автоматический энергосберегающий режим

        Автоматический энергосберегающий режим

        Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет эффективно разглаживать складки. В то же время он автоматически экономит энергию за счет эргономичной подачи пара.

        Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

        Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

        Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

        Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.

        Паровой удар до 160 г

        Паровой удар до 160 г

        Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

        Мягкая ручка для комфорта при длительном глажении

        Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.

        Технические характеристики

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Подошва
          Подошва SteamGlide
          Постоянная подача пара
          40  г/мин
          Паровой удар
          160  г
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Распылитель
          Да
          Паровой носик
          Да
          Питание
          2400  Вт

        • Легко использовать

          Объем резервуара для воды
          300  мл
          Заполнение и опустошение резервуара для воды
          Большое отверстие для залива воды
          Система "капля-стоп"
          Да
          Мягкая ручка
          Да
          Система автоотключения
          Да
          Отделение для хранения шнура
          Фиксатор шнура
          Длина шнура питания
          2,5  м
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 180 градусов

        • Забота об окружающей среде

          Энергосбережение
          Экономия энергии 25 %
          Повторно используемые материалы
          30  %

        • Очистка от накипи

          Можно использовать водопроводную воду
          Да
          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи

        • Технические характеристики

          Масса утюга
          1,6  кг
          напряжение
          220–240  В

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              • Экономия до 25 % электроэнергии на основании данных IEC 603311, по сравнению с моделью RI3320 в режиме максимального нагрева

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