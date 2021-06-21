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Больше не доступен
100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.
Благодаря инновационной технологии мощность пара в этом паровом утюге Philips используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в утюге являются вторично переработанными.
Система автоотключения
Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.
Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Награды
4.8
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Ms3715
21/06/2021
Україна
Виріб рекомендую, всім хто шукає праску
Дуже гарна, зручна праска, робить свою работу на 5
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EcoCare GC3760/02 Парова праска
Дата пользования 2020-06-21
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EcoCare GC3760/02 Парова праска
Дата пользования 2020-06-21
MalinaTa
10/04/2019
Україна
Гарна та якясна праска
Дуже гарна праска. Якісна збірка. Користуюся біле 5 років. На цей час, жодних нарікань. Накипу практично немає, заливаю фільтровану воду. Складки і заломи відмінно відпрасовувати. Дуже подобається функція самовимикання.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EcoCare GC3760/02 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EcoCare GC3760/02 Парова праска
Koss
02/04/2019
Україна
У утюга есть отличная функция автоматического отключения если вдруг забыли выключить.
Безотказный утюг, работает отлично, хорошо отпаривает,гладит. Хорошая мощность, нагрев быстрый, очень удобен в руке .
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EcoCare GC3760/02 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EcoCare GC3760/02 Парова праска
Экономия до 25 % электроэнергии на основании данных IEC 603311, по сравнению с моделью RI3320 в режиме максимального нагрева