Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
HD8919/59
Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.
Кофемашина Saeco Incanto задает новые стандарты в своем классе. Компактный корпус вмещает в себя дополнительные возможности благодаря современным итальянским технологиям высшего качества, разработанным для приготовления божественного кофе.
6 напитков
Встроенный кувшин для молока
Титановый
AquaClean
Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.
Готовьте множество видов кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!
Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление накипи в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.
Отзывы
На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
Точное количество чашек зависит от выбранного вида кофе, циклов промывки и очистки