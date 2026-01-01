20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.