Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.
Кофемашина Saeco Incanto задает новые стандарты в своем классе. Компактный корпус вмещает в себя дополнительные возможности благодаря современным итальянским технологиям высшего качества, разработанным для приготовления божественного кофе. Узнать обо всех преимуществах
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Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.
Кофемашина Saeco Incanto задает новые стандарты в своем классе. Компактный корпус вмещает в себя дополнительные возможности благодаря современным итальянским технологиям высшего качества, разработанным для приготовления божественного кофе. Узнать обо всех преимуществах
Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.
Готовьте множество напитков для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!
Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.
Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.
Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!
Наслаждаться настоящими капучино и латте макиато, приготовленными при идеальной температуре, теперь просто как никогда. Просто наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, затем выберите любимый напиток. Будет ли это капучино или просто взбитое молоко, приготовление займет всего несколько секунд, без разбрызгивания.
Каждый напиток будет украшен нежной молочной пеной, которая идеально дополнит вкус кофе. Молочный кувшин дважды взбивает молоко и подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Кувшин обеспечивает гигиеничность, и его можно хранить в холодильнике.
Забудьте о едва теплом кофе. Термоблок кофемашины быстро нагревается, поэтому даже первая чашка будет горячей и ароматной. Больше не нужно ждать — готовьте горячий кофе и капучино для всей семьи. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.
Благодаря уникальной функции быстрой очистки кувшина вы можете после каждого использования выполнять тщательную промывку простым нажатием кнопки.
Мы вложили душу и сердце в разработку каждой детали данной кофемашины. Высококачественная отделка в антрацитовом цвете, на создание которой нас вдохновили итальянский дизайн и мастерство исполнения, выдержит испытание временем и прекрасно дополнит интерьер любой кухни — в классическом или современном стиле. Элегантный дизайн этой кофемашины не оставит вас равнодушными, как и кофе, приготовленный с ее помощью.
Сохраните оптимальный объем для любого вида кофе или кофейного напитка на основе молока. Вы сможете одним нажатием кнопки готовить эспрессо, классический кофе и любые другие напитки так, как нравится именно вам.
Кофемашина не занимает много места благодаря компактной конструкции, а увеличенные контейнер для зерен и резервуар для воды не требуют частого наполнения или опустошения. Интеллектуальная автоматическая кофемашина гарантирует максимальное удобство использования и производительность благодаря высокой емкости резервуара для воды, контейнера для кофейных зерен и контейнера для отходов.
Общие характеристики
Технические характеристики
Персональные настройки
Другие возможности
Разнообразные функции
CA6903/10
CA6704/10