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  • Standard Product Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8919/59
  • Main in-use photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8919/59
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8919/59
  • Main in-use photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8919/59
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine

Больше не доступен

Saeco IncantoАвтоматическая кофемашина

HD8919/59

Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.

Кофемашина Saeco Incanto задает новые стандарты в своем классе. Компактный корпус вмещает в себя дополнительные возможности благодаря современным итальянским технологиям высшего качества, разработанным для приготовления божественного кофе.

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Восхитительный латте макиато одним нажатием кнопки

Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.

  • 6 напитков

  • Встроенный кувшин для молока

  • Титановый

  • AquaClean

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

Шесть превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении

Шесть превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении

Готовьте множество видов кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

Фильтр AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек* без очистки от накипи

Фильтр AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек* без очистки от накипи

Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление накипи в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

  2. Точное количество чашек зависит от выбранного вида кофе, циклов промывки и очистки