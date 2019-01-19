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11 напитков
Встроенный кувшин для молока
Нержавеющая сталь
AquaClean
Готовьте множество видов кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!
Наслаждаться настоящими капучино и латте макиато, приготовленными при идеальной температуре, теперь просто как никогда. Просто наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, затем выберите любимый напиток. От капучино до молочной пены — приготовление займет всего несколько секунд без какого-либо разбрызгивания.
Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
DYCH
19/01/2019
Україна
Хорошо,но дорого!
Купил и пользуюсь больше года.Как правило пью кофе утром.На семью это 2-3 чашки в день.Пользуюсь только очищенной водой,штатный фильтр в машине за год не менял.Показывает износ 20%(ca 6903-00).Заполнение контейнера отходов срабатывает примерно через 12 чашек.С чисткой контейнера провожу и слив поддона для отработанной воды.Он как правило тоже уже становится почти полным.Смазку механизмов делаю раз в 3-4 месяца,но вижу что смазка все еще на месте,хотя засаряется остатками кофе.Молотый кофе не практикую,так как нужно сыпать порционно и получается жидковатым.Не особо эксперементировал.Зерновой хороший,на молочной основе напитки вообще отличные.Слегка раздражает постоянная промывка после старта и выключением машины.При таком использовании уходит примерно 1 кг зерен за 2-2.5 месяца.В целом привык.Была бы продуманна система использования молотого кофе,был бы вообще отличный аппарат.Ну и цену хотелось бы пониже на 30-35%.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PicoBaristo HD8928/09 Автоматична кавомашина Philips
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PicoBaristo HD8928/09 Автоматична кавомашина Philips
На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
Точное количество чашек зависит от выбранного вида кофе, циклов промывки и очистки