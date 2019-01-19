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Все серии

  • Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки
  • Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки
  • Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки
  • Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки
  • Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки
  • Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки
  • Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки
  • Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки
  • Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки
  • Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки
  • Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки
  • Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки
  • Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки
  • Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки
  • Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки
  • Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки
  • Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки
  • Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки
  • Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки
  • Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки

Больше не доступен

Saeco PicoBaristoАвтоматическая кофемашина

HD8928/09

4
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки
PicoBaristo — компактная кофемашина, позволяющая ценителям кофе готовить самые разнообразные напитки. Удобный интерфейс обеспечивает удобный выбор любого из множества рецептов одним нажатием. Благодаря фильтру AquaClean можно приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от накипи.
Посмотреть все преимущества

Готовьте до 5000 чашек* кофе без проведения очистки от накипи

Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки

  • 11 напитков

  • Встроенный кувшин для молока

  • Нержавеющая сталь

  • AquaClean

Одиннадцать превосходных напитков на выбор в вашем распоряжении

Готовьте множество видов кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря кувшину для молока

Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря кувшину для молока

Наслаждаться настоящими капучино и латте макиато, приготовленными при идеальной температуре, теперь просто как никогда. Просто наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, затем выберите любимый напиток. От капучино до молочной пены — приготовление займет всего несколько секунд без какого-либо разбрызгивания.

Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 10 степеней помола

Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 10 степеней помола

Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

19/01/2019

Україна

Україна

Хорошо,но дорого!

Купил и пользуюсь больше года.Как правило пью кофе утром.На семью это 2-3 чашки в день.Пользуюсь только очищенной водой,штатный фильтр в машине за год не менял.Показывает износ 20%(ca 6903-00).Заполнение контейнера отходов срабатывает примерно через 12 чашек.С чисткой контейнера провожу и слив поддона для отработанной воды.Он как правило тоже уже становится почти полным.Смазку механизмов делаю раз в 3-4 месяца,но вижу что смазка все еще на месте,хотя засаряется остатками кофе.Молотый кофе не практикую,так как нужно сыпать порционно и получается жидковатым.Не особо эксперементировал.Зерновой хороший,на молочной основе напитки вообще отличные.Слегка раздражает постоянная промывка после старта и выключением машины.При таком использовании уходит примерно 1 кг зерен за 2-2.5 месяца.В целом привык.Была бы продуманна система использования молотого кофе,был бы вообще отличный аппарат.Ну и цену хотелось бы пониже на 30-35%.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PicoBaristo HD8928/09 Автоматична кавомашина Philips

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PicoBaristo HD8928/09 Автоматична кавомашина Philips

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      Примечания

      1. На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

      2. Точное количество чашек зависит от выбранного вида кофе, циклов промывки и очистки