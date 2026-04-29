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Saeco PicoBaristo Автоматическая кофемашина
Больше не доступен
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HD8928/09
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Quick start guide Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine HD8928/09
Important Information Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
Все (7)
Эспрессо-кофемашина Philips/Saeco: установка другого фильтра
Как изменить объем кофе на кофемашине Philips
Как смазывать варочную группу кофемашины Philips
Как очищать кофемашину Saeco PicoBaristo от накипи?
Как использовать таблетки для удаления кофейного масляного налета Philips?
Таблетки для удаления масляного налета
Пакетики средства для очистки контуров подачи молока
Средства по уходуФильтр для воды и против накипи
Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин
Поддон для капель кофемашины Philips быстро заполняется
Кофемашина Saeco/Philips не перемалывает кофейные зерна.
Брикеты в кофемашине Philips/Saeco получаются водянистыми.
Кофе из кофемашины Philips недостаточно теплый
Кофемашина Philips не включается
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