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Saeco PicoBaristo Автоматическая кофемашина

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Saeco PicoBaristoАвтоматическая кофемашина

HD8928/09

Saeco PicoBaristo Автоматическая кофемашина

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Quick start guide Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine HD8928/09

  • PDF файл, 2.9 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine

  • PDF файл, 388.3 kB
  • 13 March 2026

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