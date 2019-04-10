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Больше не доступен
Блюда с малым содержанием жира
Мультиварка 1,2 кг
Белый
Уникальная технология Rapid Air позволяет жарить, запекать и готовить во фритюре с использованием небольшого количества масла или без него. Меньше неприятных запахов и более вкусные блюда и закуски, чем при жарке в обычной фритюрнице. Удобная очистка и простота использования!
Вместимость 1,2 кг для приготовления обеда на 5 человек. Теперь благодаря увеличению вместимости аэрогриля на 50 % даже большие семьи могут наслаждаться вкусными жареными блюдами**
С помощью цифрового сенсорного дисплея можно просто и точно регулировать время и температуру приготовления. Наслаждайтесь любимыми блюдами, указав нужную длительность и температуру приготовления!
4.4
из 5
5
Отзывы
80%
рекомендуют этот продукт
Natal7
10/04/2019
Україна
Суперовая помощница на кухне!!!
мультипечью пользуюсь около трех месяцев и могу сказать, что она значительно упрощает процесс готовки! очень нравиться готовить в ней рыбу, любое мясо, овощи. Рыбу готовили разную, но запеченная скумбрия получаеться очень быстро (12 минут) и вкуснее чем в духовке! Овощи-гриль (перец, кабачок, грибы) готовлю тоже 12 минут и они по вкусу не уступают тем что с мангала. Мясные блюда готовяться в два раза быстрее чем в духовке!!! и это значительно сокращает время проведенное на кухне. Еще один момент - мультипечь идеальна для картошки по селянски( фри как по мне неочень)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч
17vetal17
27/01/2018
Україна
Раджу всім цей продукт
Ця піч готує найсоковитіші стейки!!!!!!!вона бездоганно вписалася в інтер'єр кухні!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч
Kristina96
27/01/2018
Україна
Красивый дизайн,очень хорошие функции,вкусные блюда и экономия времени)
Просто чудо-печь какая-то ) сначала сомневалась потом в обратном! В ней можно делать абсолютно все от мяса до вкусной выпечки. Очень порадовало количество масла что идёт совсем чуть-чуть. Так же ещё есть функция разморозки очень выручает когда так мало времени ( вообщем покупкой я очень минимум калорийдовольно 5из5 балов приложение филипс оно бесплатное мии легко скачать
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч
По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips.