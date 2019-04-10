Купили перед новым годом. Сперва относился скептически - мол, обычный аэрогриль по сильно завышенной цене, но потом сравнил результаты приготовления и мнение изменилось в лучшую сторону. Главное достоинство - приготовление с минимальным количеством жиров. Например, на пол-кило картофеля фри - уходит около столовой ложки масла, а при жарке мяса - лишний жир просто стекает вниз (это, кстати, и минус тоже, но об этом ниже). Второй плюс - готовится все реально быстрее чем в духовке, особенно если предварительно мяско замариновать Также плюсом будет огромное количество рецептов в фирменном приложении, чтобы все перепробовать наверное еще год понадобится =) Главное делать строго по инструкции, тогда все с первого раза получится, ну а потом можно и поиграться настройками - подобрать результат под себя. Из минусов самый основной - мыть корзину без посудомоечной машины сложно - все что стекает вниз гарантированно пригорит к "антипригарному покрытию", нужно заливать кипяточком. Ну и всякие труднодоступные уголочки прилагаются в огромном количестве. Далее - напрягает отсутствие дополнительных аксессуаров типа полочек для булочек как в младших моделях - за раз тех же круассанов можно было бы приготовить в 2 раза больше. Ну и отложенного старта тут тоже нет - хочешь с утра картошки фри - будь добр встать пораньше, ну это, наверное, в следующей модели сделают ;)