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  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*

Больше не доступен

Avance CollectionАэрогриль XL

HD9240/30

4.4
| (5) Отзывы | 80% рекомендуют этот продукт
Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
Уникальная технология Philips Rapid Air позволяет жарить пищу с помощью горячего воздуха, поэтому блюда получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. Для приготовления изысканных блюд требуется гораздо меньше масла!
Посмотреть все преимущества

С технологией Rapid Air для идеального приготовления

Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*

  • Блюда с малым содержанием жира

  • Мультиварка 1,2 кг

  • Белый

Здоровые блюда с аппетитной корочкой благодаря технологии Rapid Air

Здоровые блюда с аппетитной корочкой благодаря технологии Rapid Air

Уникальная технология Rapid Air позволяет жарить, запекать и готовить во фритюре с использованием небольшого количества масла или без него. Меньше неприятных запахов и более вкусные блюда и закуски, чем при жарке в обычной фритюрнице. Удобная очистка и простота использования!

Большая вместимость 1,2 кг для приготовления вкусных блюд для всей семьи

Большая вместимость 1,2 кг для приготовления вкусных блюд для всей семьи

Вместимость 1,2 кг для приготовления обеда на 5 человек. Теперь благодаря увеличению вместимости аэрогриля на 50 % даже большие семьи могут наслаждаться вкусными жареными блюдами**

Цифровой дисплей для простого выбора времени и температуры

Цифровой дисплей для простого выбора времени и температуры

С помощью цифрового сенсорного дисплея можно просто и точно регулировать время и температуру приготовления. Наслаждайтесь любимыми блюдами, указав нужную длительность и температуру приготовления!

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.4

из 5

5

Отзывы

80%

рекомендуют этот продукт

2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Суперовая помощница на кухне!!!

мультипечью пользуюсь около трех месяцев и могу сказать, что она значительно упрощает процесс готовки! очень нравиться готовить в ней рыбу, любое мясо, овощи. Рыбу готовили разную, но запеченная скумбрия получаеться очень быстро (12 минут) и вкуснее чем в духовке! Овощи-гриль (перец, кабачок, грибы) готовлю тоже 12 минут и они по вкусу не уступают тем что с мангала. Мясные блюда готовяться в два раза быстрее чем в духовке!!! и это значительно сокращает время проведенное на кухне. Еще один момент - мультипечь идеальна для картошки по селянски( фри как по мне неочень)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

27/01/2018

Україна

Україна

Раджу всім цей продукт

Ця піч готує найсоковитіші стейки!!!!!!!вона бездоганно вписалася в інтер'єр кухні!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

27/01/2018

Україна

Україна

Красивый дизайн,очень хорошие функции,вкусные блюда и экономия времени)

Просто чудо-печь какая-то ) сначала сомневалась потом в обратном! В ней можно делать абсолютно все от мяса до вкусной выпечки. Очень порадовало количество масла что идёт совсем чуть-чуть. Так же ещё есть функция разморозки очень выручает когда так мало времени ( вообщем покупкой я очень минимум калорийдовольно 5из5 балов приложение филипс оно бесплатное мии легко скачать

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

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      Примечания

      1. По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips.