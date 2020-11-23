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Дополнительная мощность — профессиональные результаты
Любая домохозяйка ценит свежие, качественные блюда. Но для их приготовления не надо быть профессиональным поваром. Благодаря новому ручному блендеру Philips Вы быстро и просто добьетесь профессиональных результатов на собственной кухне.
700 Вт
Метал. нога, нож двойного действия
Измельчитель и 2 аксессуара
5 скоростей + турборежим
Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.
Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.
5.0
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Liora1
23/11/2020
Україна
Многофункциональный трудяга!
11 лет - измельчает,взбивает,пюрирует! Это самый лучший блендер на рынке! Лучше - нет! Не хватает только кубикорезки (как в модели HR1679/90)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер
olganizhno
21/06/2019
Україна
Задоволена на 99%.
Користуюсь такою моделлю вже близько 10 років (навіть і не згадаю точно). Дуже задоволена. Для мене особисто мінусів виявилося два (але не суттєві): - коли потрібно ДУЖЕ довго збивати білок, то знімна насадка дуже сильно нагрівається. Одного разу аж гаряче було. Але така необхідність довго щось збивати буває дуже рідко (раз на рік не частіше). - досить шумний. Було б круто, якби він працював тихіше. Але, що стосується роботи блендера загалом - ДУЖЕ і ДУЖЕ задоволена. Для мене він - незамінний помічник!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер
Артем1
20/06/2019
Україна
цей продукут має чудові функції за невисоку ціну
Функціональність та надійність - на висоті. Буде цікавий як сім'ям з маленькою дитиною, так і тим хто любить готувати різні цікаві страви
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер