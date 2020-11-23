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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1372/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
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  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1372/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender

Больше не доступен

Pure Essentials CollectionРучной блендер

HR1372/90

5

| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Дополнительная мощность — профессиональные результаты

Любая домохозяйка ценит свежие, качественные блюда. Но для их приготовления не надо быть профессиональным поваром. Благодаря новому ручному блендеру Philips Вы быстро и просто добьетесь профессиональных результатов на собственной кухне.

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Мощный мотор 700 Вт и нож двойного действия

Дополнительная мощность — профессиональные результаты

  • 700 Вт

  • Метал. нога, нож двойного действия

  • Измельчитель и 2 аксессуара

  •  5 скоростей + турборежим

Нож двойного действия

Нож двойного действия

Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.

Несколько скоростей, кнопка турборежима

Несколько скоростей, кнопка турборежима

Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

23/11/2020

Україна

Україна

Многофункциональный трудяга!

11 лет - измельчает,взбивает,пюрирует! Это самый лучший блендер на рынке! Лучше - нет! Не хватает только кубикорезки (как в модели HR1679/90)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

21/06/2019

Україна

Україна

Задоволена на 99%.

Користуюсь такою моделлю вже близько 10 років (навіть і не згадаю точно). Дуже задоволена. Для мене особисто мінусів виявилося два (але не суттєві): - коли потрібно ДУЖЕ довго збивати білок, то знімна насадка дуже сильно нагрівається. Одного разу аж гаряче було. Але така необхідність довго щось збивати буває дуже рідко (раз на рік не частіше). - досить шумний. Було б круто, якби він працював тихіше. Але, що стосується роботи блендера загалом - ДУЖЕ і ДУЖЕ задоволена. Для мене він - незамінний помічник!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

20/06/2019

Україна

Україна

цей продукут має чудові функції за невисоку ціну

Функціональність та надійність - на висоті. Буде цікавий як сім'ям з маленькою дитиною, так і тим хто любить готувати різні цікаві страви

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

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