КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Pure Essentials Collection Ручной блендер

Больше не доступен

Поддержка

Pure Essentials CollectionРучной блендер

HR1372/90

Pure Essentials Collection Ручной блендер

Больше не доступен

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

User Manual Philips Pure Essentials Collection Hand blender

  • PDF файл, 355.8 kB
  • 13 March 2026

Любая домохозяйка ценит свежие, качественные блюда. Но для их приготовления не надо быть профессиональным поваром. Благодаря новому ручному блендеру Philips Вы быстро и просто добьетесь профессиональных результатов на собственной кухне.

  • PDF файл
  • 19 October 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь