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HR1372/90
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User Manual Philips Pure Essentials Collection Hand blender
Любая домохозяйка ценит свежие, качественные блюда. Но для их приготовления не надо быть профессиональным поваром. Благодаря новому ручному блендеру Philips Вы быстро и просто добьетесь профессиональных результатов на собственной кухне.
Могут ли твердые ингредиенты повредить ручной блендер Philips?
Можно ли заменить ножевой блок ручного блендера Philips?
Можно ли дробить лед с помощью ручного блендера Philips?
Можно ли заливать горячую жидкость в кувшин блендера Philips?
Как зафиксировать ручной блендер в положении "Вкл."
Как очистить погружную насадку ручного блендера Philips?