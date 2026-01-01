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Больше не доступен
HR1810/70
Легко выжать сок дома
С помощью соковыжималки Philips HR1810/70 можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Кроме того, компактная конструкция обеспечивает простоту хранения.
220 Вт
0,75 л
Стандартная камера подачи плодов
Соковыжималка Philips оснащена мелкоячеистым фильтром для получения еще большего количества сока.
Благодаря компактному дизайну прибор занимает совсем немного места, и его удобно хранить в небольшом шкафчике.
Готовьте соки без перерыва с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 750 мл.
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