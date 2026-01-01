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  • Легко выжать сок дома
  • Легко выжать сок дома
  • Легко выжать сок дома
  • Легко выжать сок дома
  • Легко выжать сок дома
  • Легко выжать сок дома
  • Легко выжать сок дома
  • Легко выжать сок дома
  • Легко выжать сок дома
  • Легко выжать сок дома
  • Легко выжать сок дома
  • Легко выжать сок дома

Больше не доступен

Daily CollectionСоковыжималка

HR1810/70

Легко выжать сок дома

С помощью соковыжималки Philips HR1810/70 можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Кроме того, компактная конструкция обеспечивает простоту хранения.

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Удобство хранения соковыжималки благодаря компактному размеру

Легко выжать сок дома

  • 220 Вт

  • 0,75 л

  • Стандартная камера подачи плодов

Мелкоячеистый фильтр для приготовления большего количества сока

Мелкоячеистый фильтр для приготовления большего количества сока

Соковыжималка Philips оснащена мелкоячеистым фильтром для получения еще большего количества сока.

Небольшой размер и компактный дизайн

Небольшой размер и компактный дизайн

Благодаря компактному дизайну прибор занимает совсем немного места, и его удобно хранить в небольшом шкафчике.

Готовьте соки без перерыва с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 750 мл

Готовьте соки без перерыва с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 750 мл

Готовьте соки без перерыва с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 750 мл.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
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