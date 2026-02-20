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Daily Collection Соковыжималка
Больше не доступен
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HR1810/70
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User Manual Philips Daily Collection Juicer
С помощью соковыжималки Philips HR1810/70 можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Кроме того, компактная конструкция обеспечивает простоту хранения.
Все (5)
Приводит ли обработка фруктов с насыщенным пигментом к обесцвечиванию соковыжималки?
Почему в переработанной мякоти остается сок?
Можно ли использовать соковыжималку для получения сока из цитрусовых фруктов (апельсины, лимоны, лайм)?
Из каких ингредиентов можно готовить сок с помощью соковыжималки Philips?
Как обрабатывать фрукты и овощи перед отжимом сока?
Соковыжималка Philips издает неприятный запах.
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