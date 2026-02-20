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Daily Collection Соковыжималка

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HR1810/70

Daily Collection Соковыжималка

Больше не доступен

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Инструкции и документация

User Manual Philips Daily Collection Juicer

  • PDF файл, 1.9 MB
  • 13 March 2026

С помощью соковыжималки Philips HR1810/70 можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Кроме того, компактная конструкция обеспечивает простоту хранения.

  • PDF файл
  • 29 March 2026

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