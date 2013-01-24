Дополнительная мощность для отличного смешивания и измельчения
Блендер HR2094/00 от Philips из анодированного алюминия оснащен мотором мощностью 750 Вт, который справляется с любыми ингредиентами: от фруктов и овощей до льда. Благодаря нескольким режимам скорости он измельчает, перемешивает, нарезает и доводит до любой необходимой консистенции. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Дополнительная мощность для отличного смешивания и измельчения
Блендер HR2094/00 от Philips из анодированного алюминия оснащен мотором мощностью 750 Вт, который справляется с любыми ингредиентами: от фруктов и овощей до льда. Благодаря нескольким режимам скорости он измельчает, перемешивает, нарезает и доводит до любой необходимой консистенции. Узнать обо всех преимуществах
Дополнительная мощность для отличного смешивания и измельчения
Блендер HR2094/00 от Philips из анодированного алюминия оснащен мотором мощностью 750 Вт, который справляется с любыми ингредиентами: от фруктов и овощей до льда. Благодаря нескольким режимам скорости он измельчает, перемешивает, нарезает и доводит до любой необходимой консистенции. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Дополнительная мощность для отличного смешивания и измельчения
Блендер HR2094/00 от Philips из анодированного алюминия оснащен мотором мощностью 750 Вт, который справляется с любыми ингредиентами: от фруктов и овощей до льда. Благодаря нескольким режимам скорости он измельчает, перемешивает, нарезает и доводит до любой необходимой консистенции. Узнать обо всех преимуществах
Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.
Этот блендер Philips позволяет с легкостью измельчить лед одним нажатием кнопки.
Уникальный регулятор позволяет легко устанавливать желаемую скорость работы блендера.
Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы блендера Philips измельчают и смешивают до нужной консистенции.
Благодаря этому удобному фильтру в сок не попадают семена и косточки.
Благодаря этой функции блендер поможет приготовить идеальные коктейли-смузи.
Аксессуары
Общие характеристики
Технические характеристики
Дизайн
Отделка
Обслуживание
Забота об окружающей среде