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  • Дополнительная мощность для качественного смешивания и дробления
  • Дополнительная мощность для качественного смешивания и дробления
  • Дополнительная мощность для качественного смешивания и дробления
  • Дополнительная мощность для качественного смешивания и дробления
  • Дополнительная мощность для качественного смешивания и дробления
  • Дополнительная мощность для качественного смешивания и дробления
  • Дополнительная мощность для качественного смешивания и дробления
  • Дополнительная мощность для качественного смешивания и дробления
  • Дополнительная мощность для качественного смешивания и дробления
  • Дополнительная мощность для качественного смешивания и дробления
  • Дополнительная мощность для качественного смешивания и дробления
  • Дополнительная мощность для качественного смешивания и дробления
  • Дополнительная мощность для качественного смешивания и дробления
  • Дополнительная мощность для качественного смешивания и дробления

Больше не доступен

Aluminium CollectionБлендер

HR2094/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Дополнительная мощность для качественного смешивания и дробления

Блендер HR2094/00 от Philips из анодированного алюминия оснащен мотором мощностью 750 Вт, который справляется с любыми ингредиентами: от фруктов и овощей до льда. Благодаря нескольким режимам скорости он измельчает, размешивает, нарезает и доводит до любой необходимой консистенции.

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Мотор 750 Вт с регулировкой скорости

Дополнительная мощность для качественного смешивания и дробления

  • 750 Вт

  • Стеклянный кувшин 2 л

  • с фильтром

  • Различные режимы скорости

Съемный ножевой блок для легкой очистки

Съемный ножевой блок для легкой очистки

Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

Функция измельчения льда

Функция измельчения льда

Этот блендер Philips позволяет с легкостью измельчить лед одним нажатием кнопки.

Плавная регулировка скорости на дисплее с подсветкой

Плавная регулировка скорости на дисплее с подсветкой

Уникальный регулятор позволяет легко устанавливать желаемую скорость работы блендера.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_AWARD-612378

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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1

15/05/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Функционально, качественно, надежно. Рекомендую!

Купил пару таких для себя и родителей. Прекрасный аппарат, качество изготовления и надежность приятно радуют.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Aluminium Collection HR2094/00 Блендер

Date of Use 2022-05-15

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Aluminium Collection HR2094/00 Блендер

Date of Use 2022-05-15

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