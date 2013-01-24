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Aluminium Collection

Блендер

HR2094/00
Общая оценка / 5
3 награды
  • Дополнительная мощность для отличного смешивания и измельчения Дополнительная мощность для отличного смешивания и измельчения Дополнительная мощность для отличного смешивания и измельчения
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    Aluminium Collection Блендер

    HR2094/00
    Общая оценка / 5
    3 награды

    Дополнительная мощность для отличного смешивания и измельчения

    Блендер HR2094/00 от Philips из анодированного алюминия оснащен мотором мощностью 750 Вт, который справляется с любыми ингредиентами: от фруктов и овощей до льда. Благодаря нескольким режимам скорости он измельчает, перемешивает, нарезает и доводит до любой необходимой консистенции. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Aluminium Collection Блендер

    Дополнительная мощность для отличного смешивания и измельчения

    Блендер HR2094/00 от Philips из анодированного алюминия оснащен мотором мощностью 750 Вт, который справляется с любыми ингредиентами: от фруктов и овощей до льда. Благодаря нескольким режимам скорости он измельчает, перемешивает, нарезает и доводит до любой необходимой консистенции. Узнать обо всех преимуществах

    Дополнительная мощность для отличного смешивания и измельчения

    Блендер HR2094/00 от Philips из анодированного алюминия оснащен мотором мощностью 750 Вт, который справляется с любыми ингредиентами: от фруктов и овощей до льда. Благодаря нескольким режимам скорости он измельчает, перемешивает, нарезает и доводит до любой необходимой консистенции. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Aluminium Collection Блендер

    Дополнительная мощность для отличного смешивания и измельчения

    Блендер HR2094/00 от Philips из анодированного алюминия оснащен мотором мощностью 750 Вт, который справляется с любыми ингредиентами: от фруктов и овощей до льда. Благодаря нескольким режимам скорости он измельчает, перемешивает, нарезает и доводит до любой необходимой консистенции. Узнать обо всех преимуществах

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      Дополнительная мощность для отличного смешивания и измельчения

      Мотор 750 Вт с регулировкой скорости

      • 750 Вт
      • Стеклянный кувшин 2 л
      • с фильтром
      • Различные режимы скорости
      Съемный ножевой блок для легкой очистки

      Съемный ножевой блок для легкой очистки

      Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

      Функция измельчения льда

      Функция измельчения льда

      Этот блендер Philips позволяет с легкостью измельчить лед одним нажатием кнопки.

      Плавная регулировка скорости на дисплее с подсветкой

      Плавная регулировка скорости на дисплее с подсветкой

      Уникальный регулятор позволяет легко устанавливать желаемую скорость работы блендера.

      Долговечные зазубренные лезвия

      Долговечные зазубренные лезвия

      Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы блендера Philips измельчают и смешивают до нужной консистенции.

      Фильтр для очистки сока

      Фильтр для очистки сока

      Благодаря этому удобному фильтру в сок не попадают семена и косточки.

      Спец. функция для приготовления смузи

      Благодаря этой функции блендер поможет приготовить идеальные коктейли-смузи.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        Фильтр

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Отделение для хранения шнура
        • Нескользящие ножки
        • Импульсный
        • Различные режимы скорости

      • Технические характеристики

        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        750  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Емкость
        2  л
        Длина шнура
        1  м
        Рабочий объем
        1,5  л

      • Дизайн

        цвет
        Титан

      • Отделка

        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Стекло
        Материал основного корпуса
        Алюминиевый

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

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