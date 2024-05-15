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Больше не доступен
Дополнительная мощность для качественного смешивания и дробления
Блендер HR2094/00 от Philips из анодированного алюминия оснащен мотором мощностью 750 Вт, который справляется с любыми ингредиентами: от фруктов и овощей до льда. Благодаря нескольким режимам скорости он измельчает, размешивает, нарезает и доводит до любой необходимой консистенции.
750 Вт
Стеклянный кувшин 2 л
с фильтром
Различные режимы скорости
Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.
Этот блендер Philips позволяет с легкостью измельчить лед одним нажатием кнопки.
Уникальный регулятор позволяет легко устанавливать желаемую скорость работы блендера.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Дмитрий GR
15/05/2024
Україна
Проверенный покупатель
Функционально, качественно, надежно. Рекомендую!
Купил пару таких для себя и родителей. Прекрасный аппарат, качество изготовления и надежность приятно радуют.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Aluminium Collection HR2094/00 Блендер
Date of Use 2022-05-15
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Aluminium Collection HR2094/00 Блендер
Date of Use 2022-05-15