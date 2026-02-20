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Aluminium Collection Блендер
Больше не доступен
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HR2094/00
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Eco passport Philips Aluminium Collection Blender - English (US)
User Manual Philips Aluminium Collection Blender
Все (3)
Можно ли заливать горячую жидкость в кувшин блендера Philips?
Как правильно хранить шнур?
Как пользоваться фильтром?
Почему фруктовый сок или соевое молоко содержит большое количество мякоти или кожуры?
Кувшин блендера протекает. Что делать?
Блендер Philips блокируется во время работы
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