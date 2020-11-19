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Больше не доступен
Технология смешивания ProMix
700 Вт, металлическая погружная насадка
Компактный измельчитель, венчик
25 скоростей + турборежим
Технология ProMix ручного блендера Philips была разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета. Усовершенствованная технология обеспечивает большую однородность и скорость смешивания. Уникальная технология ProMix — это треугольная форма насадки, которая гарантирует идеальную консистенцию супов и смузи.
Благодаря 25 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.
Надежный мотор мощностью 700 Вт для обработки любых ингредиентов.
5.0
из 5
22
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Andrewkor_69
19/11/2020
Україна
Потужний пристрій
Сподобався, надійний, ножі дуже острі ножі(особисто впевнився). Одне задоволення.
Плюсы
надійний помічник
Минусы
немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2632/90 Ручний блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2632/90 Ручний блендер
05/11/2020
Україна
Отличный блендер
Покупали давно. Со своими задачами справляется. До этого был тефалевский - но там поломались ножи. Это намного живучей
Плюсы
дизайн, эргономика, крепкие ножи
Минусы
нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2632/90 Ручний блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2632/90 Ручний блендер
Gloria20
15/11/2019
Україна
Блендер прекрасно справляється з функціями.
Дуже зручний у використанні. Потужний та легкий. Чаша з міцного пластику.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2632/90 Ручний блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2632/90 Ручний блендер