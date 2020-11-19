КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Высокая мощность и удобное использование
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Высокая мощность и удобное использование
  • Высокая мощность и удобное использование
  • Высокая мощность и удобное использование
  • Высокая мощность и удобное использование
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Высокая мощность и удобное использование
  • Высокая мощность и удобное использование
  • Высокая мощность и удобное использование

Больше не доступен

Viva CollectionРучной блендер

HR2632/90

5
| (22) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Высокая мощность и удобное использование
Благодаря ручному блендеру Philips мощностью 700 Вт с технологией ProMix и различными режимами скорости приготовление по любимым рецептам станет намного проще. Готовьте вкусные домашние блюда так, как вам нравится!
Посмотреть все преимущества

Всегда вкусные блюда

Высокая мощность и удобное использование

  • Технология смешивания ProMix

  • 700 Вт, металлическая погружная насадка

  • Компактный измельчитель, венчик

  • 25 скоростей + турборежим

Треугольная форма насадки для оптимальной плавности и однородности смешивания

Технология ProMix ручного блендера Philips была разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета. Усовершенствованная технология обеспечивает большую однородность и скорость смешивания. Уникальная технология ProMix — это треугольная форма насадки, которая гарантирует идеальную консистенцию супов и смузи.

Различные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

Благодаря 25 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.

Мощный мотор для идеальных результатов

Надежный мотор мощностью 700 Вт для обработки любых ингредиентов.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

22

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

19/11/2020

Україна

Україна

Потужний пристрій

Сподобався, надійний, ножі дуже острі ножі(особисто впевнився). Одне задоволення.

Плюсы

надійний помічник

Минусы

немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2632/90 Ручний блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2632/90 Ручний блендер

05/11/2020

Україна

Україна

Отличный блендер

Покупали давно. Со своими задачами справляется. До этого был тефалевский - но там поломались ножи. Это намного живучей

Плюсы

дизайн, эргономика, крепкие ножи

Минусы

нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2632/90 Ручний блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2632/90 Ручний блендер

15/11/2019

Україна

Україна

Блендер прекрасно справляється з функціями.

Дуже зручний у використанні. Потужний та легкий. Чаша з міцного пластику.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2632/90 Ручний блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2632/90 Ручний блендер

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.